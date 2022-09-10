İMAMOĞLU'NDAN METROBÜS KAZASI AÇIKLAMASI: SÜRÜCÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ - Son Dakika
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İMAMOĞLU'NDAN METROBÜS KAZASI AÇIKLAMASI: SÜRÜCÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

10.09.2022 11:58
İMAMOĞLU'NDAN METROBÜS KAZASI AÇIKLAMASI: SÜRÜCÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs kazasıyla ilgili, "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, 'kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve...

İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs kazasıyla ilgili, "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, 'kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.İmamoğlu, "Saat 18.30 sıralarında 100 bini aşan insan yolculuk yapıyor. Burada kaza meydana geldi. Yaptığımız incelemelerde birlikte 18.30'da oluşan bu kaza 2 saat içerisinde ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle ulaşıma açıldı" dedi.Ekrem İmamoğlu kazanın oluş nedenini ise "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, kötü oluyorum, ambulans çağırın diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde açıkladı.

İmamoğlu, "117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Şu an itibaren hastanede 10'un biraz üzerinde insanın hastanede kaldığını söyleyebilirim. Yaralı sayısı 10 civarında. Ameliyat görünen hastamız şu an için bize ulaşmadı. 2 hastamız ameliyat edildi, bunlardan ikisi de şoförlerimiz. Deneyimli şoförlerimiz var. Rahatsızlanan şoförlerimiz 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoförümüz. Rahatsızlık geçirdiği ses kaydından, görüntülerden ortada. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimiz belirtmek isterim. Ben de vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Eğer ihmal var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun gerekli idari uygulamaların yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU'NDAN METROBÜS KAZASI AÇIKLAMASI: SÜRÜCÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ - Son Dakika

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