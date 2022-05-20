İmamoğlu'ndan 'Milletin Sesi'ne Çağrı: "Yeri Göğü Adalet Diye İnletme Günüdür" - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan 'Milletin Sesi'ne Çağrı: "Yeri Göğü Adalet Diye İnletme Günüdür"

20.05.2022 13:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Maltepe’de yapılacak ‘Milletin Sesi’ mitingi için İstanbullulara çağrıda bulundu. İmamoğlu “Adalete susamış bir milletin sesini duyurma günüdür. Yeri göğü adalet diye inletme günüdür. Gelin bu cumartesi günü Maltepe'de hak, hukuk, adalet mücadelesinin cesur lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek Milletin Sesi mitinginde hep birlikte buluşalım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Maltepe'de yapılacak 'Milletin Sesi' mitingi için İstanbullulara çağrıda bulundu. İmamoğlu "Adalete susamış bir milletin sesini duyurma günüdür. Yeri göğü adalet diye inletme günüdür. Gelin bu cumartesi günü Maltepe'de hak, hukuk, adalet mücadelesinin cesur lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek Milletin Sesi mitinginde hep birlikte buluşalım" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılacak "Milletin Sesi" mitingi için İstanbullulara çağrıda bulundu. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"MİLLETİN SESİ ÇIKMAZSA İKTİDARDAKİLER KENDİLERİNİ ÜLKENİN SAHİBİ ZANNEDERLER: Sevgili vatandaşlarımız; milletin sesi çıkmazsa iktidardakiler tek doğru sesin kendi sesleri olduğunu zannederler. Milletin sesi çıkmazsa iktidardakiler kendilerini ülkenin sahibi zannederler. Millet sesini çıkaracak. Herkes konuşacak, eleştirecek. Talep edecek, 'nerede benim hakkım, nerede adalet' diyecek. O kadar çok adaletsizlik var ki bu ülkede, ekonomide, eğitimde, yargıda, sokakta, devlette, adaletsizlik ne yazık ki her yerde.

YALNIZ KENDİMİZ İÇİN DEĞİL, HERKES İÇİN ADALET İSTERİZ: Biz İstanbul'u adil bir kent yapmak için çalışan bir belediyeyiz. Kaynaklarımızı bu şehirde sosyal adaleti, gelir adaletini, fırsat adaletini düzeltebilmek için kullanıyoruz. Bu yolda çok önemli işler yapıyoruz. Ama ne yaparsak yapalım Türkiye'de adaleti hakim kılmazsak hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Biz adaletsizlik karşısında susmayı ayıp kabul eden bir milletiz. Yalnız kendimiz için değil, herkes için adalet isteriz. Gün o gündür. Adalete susamış bir milletin sesini duyurma günüdür.

GELİN MİLLETİN AZİM VE KARARINI HERKESE GÖSTERELİM: Yeri göğü adalet diye inletme günüdür. Gelin bu cumartesi günü saat on sekizde Maltepe'de hak, hukuk, adalet mücadelesinin cesur lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek milletin sesi mitinginde hep birlikte buluşalım. Gelin milletin azim ve kararını herkese gösterelim."

İmamoğlu'ndan 'Milletin Sesi'ne Çağrı: Yeri Göğü Adalet Diye İnletme Günüdür
İmamoğlu'ndan 'Milletin Sesi'ne Çağrı: Yeri Göğü Adalet Diye İnletme Günüdür
İmamoğlu'ndan 'Milletin Sesi'ne Çağrı: Yeri Göğü Adalet Diye İnletme Günüdür
İmamoğlu'ndan 'Milletin Sesi'ne Çağrı: Yeri Göğü Adalet Diye İnletme Günüdür

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Maltepe, Adalet, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan 'Milletin Sesi'ne Çağrı: "Yeri Göğü Adalet Diye İnletme Günüdür" - Son Dakika
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