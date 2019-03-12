İmamoğlu'ndan Mısırçarşısı Ziyareti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Mısırçarşısı ve Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretleri yaparak sürdürdü.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Mısırçarşısı ve Mahmutpaşa'da esnaf ziyaretleri yaparak sürdürdü. İmamoğlu ziyaretleri sırasından vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.



İSTANBUL'DA GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ"



Ekrem İmamoğlu ziyaretleri sırasında, 25 yıl önce hastanede dayak yediğini söyleyen Siirtli Kadriye Siriş'e, "O zamanın yöneticileri yanlış yapmış" yanıtını verdi. Siriş, İmamoğlu'na, "Sen çok kaliteli adamsın. Bir şey söyleyeyim kalbin kırılmasın. Eniştemin yanında dursan olmaz mı? Vallahi eniştemi seviyorum, ama sen de iyi adamsın, kalitelisin" deyince, İmamoğlu'ndan, "O seçildi zaten. Cumhurbaşkanı oldu. Biz de İstanbul'a seçileceğiz" yanıtını aldı. Siriş, 'Eniştemi çok seviyorum, sen de onun yanında dur, kurban olayım. Git onun yanına. Sen kalitelisin. Ben, Emine Hanım'ın köylüsüyüm, eniştem dağları deldi" deyince, İmamoğlu da "Biz de İstanbul'da güzel şeyler yapacağız" yanıtını verdi.



Mısır Çarşısı esnafını ziyaret eden İmamoğlu, burada da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı, çarşıda kısa süreli izdihama neden oldu.



Çarşı programının sonunda esnaf, İmamoğlu'na lokum ikram etti.



- İstanbul

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