İmamoğlu'ndan Nesin Vakfı'na Destek Ziyareti: "Vakfımızın Önüne Konan Suni Engellerin Bir An Evvel Kaldırılması Doğru Olacaktır" - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Nesin Vakfı'na Destek Ziyareti: "Vakfımızın Önüne Konan Suni Engellerin Bir An Evvel Kaldırılması Doğru Olacaktır"

13.05.2022 17:17
İmamoğlu'ndan Nesin Vakfı'na Destek Ziyareti: "Vakfımızın Önüne Konan Suni Engellerin Bir An Evvel Kaldırılması Doğru Olacaktır"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği tarafından hesapları bloke edilen Nesin Vakfı’na destek ziyaretinde bulundu. İmamoğlu “Hiçbir ayrım yapmadan, eğitim olanağından mahrum kalmış çocuklara sevgi dolu bir yuvada eğitim veriyorlar. Vakfımızın önüne konan suni engellerin bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği tarafından hesapları bloke edilen Nesin Vakfı'na destek ziyaretinde bulundu. İmamoğlu "Hiçbir ayrım yapmadan, eğitim olanağından mahrum kalmış çocuklara sevgi dolu bir yuvada eğitim veriyorlar. Vakfımızın önüne konan suni engellerin bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır" dedi.

İstanbul Valiliği izinsiz bağış topladığı gerekçesiyle yaklaşık bir ay önce Nesin Vakfı'nın hesaplarını bloke etmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aziz Nesin'in kurucusu olduğu Nesin Vakfı'nı bugün ziyaret etti.

"VAKFIN ÖNÜNE KONAN ENGELLER KALDIRILMALI"

İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurduğu ziyaretiyle ilgili "Çocukların eğitimi için çok kıymetli çalışmalar yapan Nesin Vakfı'nı ziyaret ettik. Hiçbir ayrım yapmadan, eğitim olanağından mahrum kalmış çocuklara sevgi dolu bir yuvada eğitim veriyorlar. Vakfımızın önüne konan suni engellerin bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır" dedi.

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İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu, Nesin Vakfı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Nesin Vakfı'na Destek Ziyareti: 'Vakfımızın Önüne Konan Suni Engellerin Bir An Evvel Kaldırılması Doğru Olacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Nesin Vakfı'na Destek Ziyareti: "Vakfımızın Önüne Konan Suni Engellerin Bir An Evvel Kaldırılması Doğru Olacaktır" - Son Dakika
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