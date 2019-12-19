İmamoğlu'ndan Ruam hastalığı açıklaması - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Ruam hastalığı açıklaması

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'ndan Ruam hastalığı açıklaması, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu Adalar'daki atlarda Ruam hastalığı bulunduğuna yönelik bir soru üzerine, "Dün bu bilgiyi alır almaz bir rapor istedim. Henüz bana bir bilgi ulaşmadı. Bu konuda kesinlikle canlıyı ve doğayı koruma noktasında en üst seviyede takipçisiyiz. Adalar'da yıllardır var olan kontrolsüzlüğü, tanımsızlığı ama ulaşım, ama başka konularda; bu sadece atların korunması değil, doğanın da korunması, birçok konu var. Adalar'ın bu anlamda ihmal edilmişliği… Göreceksiniz bu yılın ilk yarısında yüzde 90'ı çözülmüş, fayton meselesinde daha hızlı davranacağız, daha erken bir şekilde açıklayacağız. Yüzde 90'ını çözmüş bir şekilde Adalar halkına ve İstanbulluya güzel müjdeler vereceğiz.  Ama söylediğiniz süreci de takip ediyoruz" dedi.


Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:11 Kaynak: DHA
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