İmamoğlu'ndan 'Sayıştay raporu' yanıtı
36 dakika önce
İmamoğlu, Sayıştay raporu ile ilgili, "Burada 6,5 milyon liralık zarar denilen şey, çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretin üstündeki rakamlardan dolayı. Beylikdüzü'ndeki çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum.
İmamoğlu
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:58
, Sayıştay
raporu ile ilgili, "Burada 6,5 milyon liralık zarar denilen şey, çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretin üstündeki rakamlardan dolayı. Beylikdüzü
'ndeki çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum. Lüks araçlar veya usulsüz tahsisler vesaire değil." dedi.
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