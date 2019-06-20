Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan 'Sayıştay raporu' yanıtı
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İmamoğlu'ndan 'Sayıştay raporu' yanıtı

36 dakika önce

İmamoğlu, Sayıştay raporu ile ilgili, "Burada 6,5 milyon liralık zarar denilen şey, çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretin üstündeki rakamlardan dolayı. Beylikdüzü'ndeki çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum.

İmamoğlu'ndan 'Sayıştay raporu' yanıtı, System.String[]
İmamoğlu, Sayıştay raporu ile ilgili, "Burada 6,5 milyon liralık zarar denilen şey, çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretin üstündeki rakamlardan dolayı. Beylikdüzü'ndeki çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum. Lüks araçlar veya usulsüz tahsisler vesaire değil." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:58 
Beylikdüzü, Sayıştay, İmamoğlu, Ekonomi
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