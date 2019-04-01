Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Seçim Açıklaması

İmamoğlu'ndan Seçim Açıklaması

3 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Kendilerini uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamı kimliğiyle sorumluluğa davet ediyorum.

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Kendilerini uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamı kimliğiyle sorumluluğa davet ediyorum. Süreç tamamlanmadan ön keserek 'kazandık' demesini netice olarak ayıplıyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarını tek bir oya dahi sıkıntı vermemeleri adına azami göreve davet ettiğini söyledi.

Bütün seçim kurullarında görev alan devlet memurlarına ve görevlilere teşekkür eden İmamoğlu, "Uyarımı, ikazımı tekrar yapıyorum. Tarihi bir görevdir. Tek bir oyun dahi vebali üzerinizedir. Dolayısıyla istirham ediyorum. Pür dikkat tüm gelen tutanakların en sağlıklı bir şekilde kayda girilmesini sağlamanız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Sorumluları göreve davet ettiğini belirten Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Kimsenin hakkını yemem, hakkımı da yedirtmem. Zira biz, tutanaklara göre giriş yapmaya devam ediyoruz. Tutanaklara göre yaptığımız girişlerde şu anda yüzde 76,1 giriş yapmış durumdayız. Bizim oyumuz yüzde 50,51'dir, rakibimizin oyu yüzde 46,55'tir. Bu oranlar bizim ıslak imzayla tutanaklardan yaptığımız girişler neticesindedir. Hiçbir manipülasyona müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu seçim bir tarafın kazanma bir tarafın kaybetme seçimi değildir. Yine bütün bu siyasal süreçte görev alan herkese de sesleniyorum. Ben takdir etmeyi bilirim, tebrik etmeyi bilirim ama aynı şekilde keyifle tebrik edilmeyi de beklerim.

Zira sürecin en hassas bir şekilde neticelenmesi için bütün görev yapan arkadaşlara, İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Emniyet mensuplarına teşekkür diyorum. Yine en hassas bir şekilde sürecin takip edilmesi konusunda tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Hep beraber bu akşam zihinlerdeki kaygıları yok etme akşamıdır, barışma akşamıdır. Lütfen seçimin sonucunu milletimize en güzel biçimde, en adil bir şekilde duyurmayı vazife edininiz."

Yıldırım'ın açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "İstanbul'da seçimi kazandık" açıklamasının sorulması üzerine ise İmamoğlu, "Bizim girişlerimiz devam ediyor, bu da bir manipülasyonun bir başka ayağıdır. Kendilerini uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamı kimliğiyle sorumluluğa davet ediyorum. Süreç tamamlanmadan ön keserek 'kazandık' demesini netice olarak ayıplıyorum. Lütfen süreci beklesinler." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:56 Kaynak: AA

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