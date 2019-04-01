Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Seçim Değerlendirmesi

İmamoğlu'ndan Seçim Değerlendirmesi

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ben kazandığımızı biliyorum.

İmamoğlu'ndan Seçim Değerlendirmesi, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ben kazandığımızı biliyorum. Kazandığımızın farkındayım. Çok net ama edebim, ahlakım, vicdanım ve sürece olan saygım, bunu açıklamama imkan vermiyor." dedi.

İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim sürecinin bir demokrasi süreci olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, seçimi kazandıklarını savunarak, şöyle konuştu:

"Ben kazandığımızı biliyorum. Kazandığımızın farkındayım. Çok net ama edebim, ahlakım, vicdanım ve sürece olan saygım, bunu açıklamama imkan vermiyor. Evet kazandığımızı biliyorum. Bu benim devlet adamlığı anlayışıma sığmadığı için bu şekilde bir açıklama yapmıyorum henüz. Lütfen bütün sorumluları, sorumluluğa davet ediyorum. Türkiye'nin demokrasi tarihine büyük bir yanlış yapmayın. Lütfen gereğini yapın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:06 Kaynak: AA

İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun'dan İstanbul Açıklaması Son Dakika! CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u Kazandık, Hayırlı Olsun Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:48:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Seçim Değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]