İmamoğlu'ndan şehitlikteki törende gazi yakını olduğunu belirten vatandaşın tepkisine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İmamoğlu'ndan şehitlikteki törende gazi yakını olduğunu belirten vatandaşın tepkisine ilişkin açıklama Açıklaması

18.03.2021 21:37
İmamoğlu'ndan şehitlikteki törende gazi yakını olduğunu belirten vatandaşın tepkisine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını olduğunu belirten bir vatandaşın kendisine yönelik tepkisine ilişkin, "Ben orada yüzlerce şehit ailesiyle gazi ailesiyle gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını olduğunu belirten bir vatandaşın kendisine yönelik tepkisine ilişkin, "Ben orada yüzlerce şehit ailesiyle gazi ailesiyle gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın." dedi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, Zeytinburnu Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılış töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende, gazi yakını olduğunu belirten bir vatandaşın tepkisine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Hiçbir tatsızlık olmadı. Ben, yüzlerce şehit yakını, gazi yakınıyla kucaklaştım, dertleştim; acılarımızı paylaştık. Bir vatandaşın, bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Ben, kendisinin önce, 'Konuşmak istiyorum.' dediğine, 'Konuşalım, bekleyin.' diye cevap verdim. Sonra, orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Yapacak bir şey yok. Kimdir, bilmiyorum; bakılır. Ama ben, orada yüzlerce şehit ailesiyle gazi ailesiyle gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın."

Seçim öncesi Ordu Valisi'ne hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakkında çıkan para cezası kararına ilişkin soruya İmamoğlu, "Bir karar verildi, itirazımız devam edecek. Bu karara karşıyız. Çünkü hiçbir kusurumuzun olmadığını biz biliyoruz. Bence adil olmayan bir yargılamayla karşı karşıya kaldık, ama süreci takip edeceğiz. İstinaf aşaması var, daha sonra Yargıtay aşaması var." karşılığını verdi.

Şehitlikte ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde şehit kabirlerine karanfil bıraktığı sırada, gazi yakını olduğunu belirten bir kişi, "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim? Gazi yakını olarak bir şey sormak istiyorum." demişti.

İmamoğlu'nun "Mezarlıktayız sonra sor." yanıtını verdiği vatandaş, "Burası Pervin Buldan ile beraber çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan. Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı." diyerek tepki göstermişti. İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben, merak etme." diye yanıt vermişti.

Alandaki güvenlik güçlerince uzaklaştırılan vatandaş, "Pervin Buldan'la iş birliği yapanların burada ne işi var? Senin burada ne işin var?" diye konuşmuştu.

Edirnekapı, İstanbul, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan şehitlikteki törende gazi yakını olduğunu belirten vatandaşın tepkisine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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