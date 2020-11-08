İmamoğlu'ndan Soyer'e geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

İmamoğlu'ndan Soyer'e geçmiş olsun ziyareti

08.11.2020 00:57
İmamoğlu'ndan Soyer'e geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim'de yaşanan deprem nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim'de yaşanan deprem nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir'e geçmiş olsun dileklerini iletmek için gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Başkan Soyer'den depremle ilgili bilgiler alan İmamoğlu geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremde yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Kurtulanlar, hele ki çocuklar bizi çok mutlu etti" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin İzmir'de deprem bölgesinde inceleme yaptığını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu yaşanan manzarayı İstanbul'a endeksleyerek görmeye çalıştık. Bugün de İzmir ziyaretinde deprem bölgesinde gözlem yapmak üzere meclis üyelerimiz, teknik ekibimiz bana eşlik ediyor. Çünkü İstanbul için deprem tehdidi var ve bu konu hep gündemimizde."

Destek teşekkürü

Covid-19 tedavisi tamamlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alan ve ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçteki desteğine teşekkür etti. Soyer, "Depremin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi en can alıcı noktalarda 'Nasıl faydalı olurum' diye seferber oldu. Belediyenizin Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı bizi ziyaret etti. Deprem riski İzmir için her zaman var. Çünkü bu kırılan fay Ege Denizi'nde 70 kilometre ötemizde. Karada bir fay kırılsaydı daha büyük felaketler olacaktı. Biz bunu uyarıcı deprem olarak ele alıyoruz. Şu an için çok ucuz atlattık" dedi.

Ziyarette CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, danışmanları ve meclis üyeleri yer aldı.

İtfaiyecilerle de bir araya geldi

Ardından iki başkan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Bayraklı'daki ekiplerini ziyaret etti. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, depremzedeler için yemek yaptığı alanı da dolaşan İmamoğlu, burada görevlilerden bilgi aldı.

İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin, İzmir halkından büyük ilgili gördüklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Hepiniz çok kıymetlisiniz. Allah hepinizi korusun" dedi. Daha sonra heyet Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi Muhtarı Yasemen Yavuzcezzar'ı ziyaret etti. - İZMİR

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Soyer'e geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika


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