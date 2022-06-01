İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız

01.06.2022 15:51

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Anadolu Adliyesi'nde YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle yargılandığı davanın ardından açıklamada bulundu. İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerine eleştiride bulunan İmamoğlu, "Kaybedince 'Hüngür hüngür ağladım' diyecek kadar hırslı aynı zamanda sulugöz birisiymiş onu anladık. Bir şehirde yerel yönetim sandıkla değişince neden hüngür hüngür ağlar? Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK'ya hakaret gerekçesiyle yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyordu. Fakat Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi. İmamoğlu davanın ertelenmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

"BU YAŞANANLAR HEPİMİZİ ÜZDÜ"

CHP'nin kurmaylarıyla birlikte kamera karşısına geçen İmamoğlu, "Bu davada 4 yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi. Bu talihsizliğin yaşanması hepimizi üzmüştür. Uzun zamandır muhalefeti bastırmak için yargıyı silah gibi kullanma geleneği oluştu. Son bir ayda yaşadığımız olaylara bakalım. Tek bir sebebi var bunların. Toplumu germek istiyorlar. Şu an iktidarın mevcut kadroları bile bu yapılanları anlamakta güçlük çekiyorlar. Dikkatleri dağıtmak istiyorlar. Suni gündem yaratmak istiyorlar. Adalet duygusu noktasında hepimizin başını eğen bir durum. Sanki her yol mübahmış gibi hareket ediyorlar. İktidar her şeyi diyebilir, muhalefet herhangi bir şey söylese hemen yargı önüne geliyor. Gezi davasında yıllarca hapis cezası verilmiş insanlar var yine il başkanımız Canan Kaftancıoğlu davası var... Ana muhalefet partisi Genel Başkanına linç girişiminde bulunan insanlara verilen hapis cezalarıyla bu davaları kıyaslıyoruz. Yapılanların tek amacı toplumu germek" dedi.

"TOPLUMA KORKU SALINMAK İSTENİYOR"

İBB Başkanı İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Bu yapılanları iktidarın şu an mevcuttaki siyasi kadroları bile yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorlar. Bunların hiçbirisi siyaset anlamında da mana teşkil etmiyor. Görüyoruz ki Türkiye'de ne yazık ki hukuk herkese eşit değil. Birilerine her türlü hakaret serbest. Aslında kaos yaratma çabası içerisindeler. Bu kaosu yaratmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Topluma korku salmaya çalışıyorlar. Kendilerine karşı olan insanları bertaraf etme çabası içerisindeler... Ama çok beklerler böyle bir şeyi asla başaramayacaklar...

"YSK ÜYELERİNE HAKARET YOK"

İçişleri Bakanı bana "ahmak" demesine yanıt verdim. Bunun yanıtını siyasi bir kavramla veriyorum, sözünü kendisine iade ediyorum. Sanki YSK'ya demişim gibi yargılanıyorum. Benim yargılandığım anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın, benim burada ifade edemeyeceğim ifadesini gördük. Bunlar çok ağır hakaretler.

"HUKUK HERKESE EŞİT DEĞİL"

Hukuk herkese eşit değil, birilerine her türlü hakaret ve küfür serbest. Neden böyle yaptıklarına baktım. Kaos yaratma çabası içindeler. Bu kaosu yaratmak için ülkeyi bir korku sürecine sürükleme çabası içindeler, topluma korku salma çabası içindeler. Kendilerine karşı olanları bertaraf etme çabası içindeler. Bunu asla başaramayacaklar. Bu halk çok zeki, kışkırtmalarınıza, masum insanları sokağa dökme ve gerginlik yapma heveslerinize geçit vermeyecek. Bu millet güle oynaya, el ele, kardeşçe sandığa gidecek, esirgediğiniz adaleti tekrar tesis edecek.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE ONLARI HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLATACAĞIZ"

İçişleri Bakanı deyip geçmeyin seçim güvenliğinden sorumlu birinci ya da ikinci kişidir. Seçim akşamı bile görevini ihmal edip rakibimle toplantı yapacak kadar görevini ihmal edecek bir kişiydi. Seçimi tersine çevirmek için İstanbul'un bazı ilçelerinde elinden geleni ardına koymamış birisiydi. Kaybedince 'Hüngür hüngür ağladım' diyecek kadar hırslı aynı zamanda sulugöz birisiymiş onu anladık. Bir şehirde yerel yönetim sandıkla değişince neden hüngür hüngür ağlar? Neyi kaybettin? Üstün vatandaşlarımızın bunu anlaması lazım. Tek ağlamalarının sebebi onlar buranın kendi malı, mülkü olduğu algısına kapıldılar. Aynı duyguları bu ülkenin her safında düşünüyorlar. Böyle bir hülyada, rüyadalar. Alıştılar ağlamaya önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız."

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Anadolu Adliyesi, Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız - Son Dakika


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