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Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var! - Son Dakika

Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var!

27.12.2021 12:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Teftiş edilmekle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Gelen her teftişimizi nasıl karşıladığımızı en iyi müfettişler bilirler" dedi. Ardından konuyla ilgili çelişkileri sıraladı.

İçişleri Bakanlığı önceki gün terörle bağlantılı kişileri işe aldıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında "özel teftiş" başlattı. Bakanlık, İBB'de işe giren 557 kişinin başta PKK, FETÖ, MLKP ve DHKPC olmak üzere çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı İmamoğlu da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"EĞER NETLEŞMİŞSE, TUT KULAĞINDAN GÖTÜR HAPSE"

Konuyla ilgili uygulanan yöntemin yanlış olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'daki konuşmasının ardından sayın Bakan rol kapma çabasına girdi ve teftişi başlattı. İçişleri Bakanlığı kendi resmi hesabından terör örgütlerinin reklamını yaptı. Bu açıklamayı kınıyorum. Sizler yıllardır İstanbul'da görev yapan gazetecilersiniz, siz hanginiz sayı ile tespit yapıldıktan sonra bakanlığın tespit yaptığını gördünüz. Sayı veriyorsunuz, bunlar terörist diyorsunuz sonra da teftiş başlatıyorsunuz. Açıkçası ifade etmek isterim, sen bakanlıksın. Eğer netleşmişse, tut kulağından götür hapse" dedi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanı pazar günü konuştu. İçi siyaset dolu mesajlar verdi. Cumhurbaşkanının konuşmasından Sayın Bakan her zamanki gibi rol kapma çabasıyla ortaya çıktı ve böyle bir açıklama yaptı. İstanbul'da 86 bin çalışanı olan bir belediye başkanı olarak bu açıklamayı kınıyorum. Bakın burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var. Kalın puntolarla yazmış."

İŞE GİRME PROSEDÜRÜNÜ ANLATTI

Ekrem İmamoğlu adli sicil kaydı aldıklarını da hatırlatarak şöyle devam etti:

"İBB iştiraklerinde bir kişinin işe girmeyle ilgili prosedürleri bellidir. Adli sicil kaydı istersiniz, o kişi bu belgeyi de Adalet Bakanlığı'ndan alır. O zaman İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açıyor. Soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı. Biz çünkü işe aldığımız her çalışanın adli sicil kaydını isteriz. Dolayısıyla bence bir başka soruşturma açılması gereken yer de bu 557 teröristi tutuklamıyorsa İçişleri Bakanlığı olduğunu düşünüyorum hatta bakanın kendisi olduğunu düşünüyorum. ben bu denli risk taşıyan güvenliği bu kadar riske taşıdığını gördüğü bir içişleri bakanıyla ilgili bir işlem başlatmıyorsa da ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanını göreve çağırıyorum. "

"SANDIK GÖREVLİLERİNİ DE TERÖRİST İLAN ETMİŞLERDİ"

İmamoğlu'nun konuşmasındaki diğer vurgular şöyel:

"Buradan hepinizin hafızanda tazelemesi gereken bir husus var aynı şahsiyetler İstanbul seçiminde de bütün sandık görevlilerini de terörist ilan ettiler. Çaldılar dediler sonra dediler ki biz bunu hukuken söylemedik siyasi olarak söyledik dediler. Günün sonunda ne oldu elde var sıfır. Tek bir kişi, bakın seçimin iptal edildiği sürecin öncesinde yine terörist ilan ettikleri binlerce kişiden tek bir kişi ile ilgili ne bir soruşturma ne bir tutuklama ne bir tespit yapıldı. Millet buna artık gülüyor.

-Bizler iki kere İstanbul'da halkın cevap verdiği yapılan hatadan sonra büyük bir demokrasi dersi vermiş bir süreci yaşamış insanlarız. İstanbul'la ilgili kim konuşuyorsa konuşsun 16 milyon insanın huzurunda konuşurken dikkatli olmaya davet ediyorum. Biz bugün İstanbul olarak 1 milyona yakın sosyal yardım talebi almış kurumuz. Burada bulunan belediye başkanı arkadaşlarım bunları milyonlarca diyebilecek bir durumdayız."

YORUMLAR (1)
  • Bilal Polat: Kardeşim bu adamlar şuan hapis cezası almış kişiler değil. Atılmış kişiler bu adamlar devlette çalışamaz, özel de nerde çalışırsa çalışsın. Sen ibb ye aldığında yarın kritik bir noktada sıkıntı çıkınca ne yapacaksın. Bence imamoğlu üstünü kapamaya çalışıyorsun. Cevap Yaz 39 29 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var! - Son Dakika
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