İmamoğlu'ndan Soylu'ya Yanıt: "Bu Ülkede Suçlu Birisi Varsa Bakanın Albümüne Baksınlar" - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Soylu'ya Yanıt: "Bu Ülkede Suçlu Birisi Varsa Bakanın Albümüne Baksınlar"

30.04.2022 19:53
İmamoğlu'ndan Soylu'ya Yanıt: "Bu Ülkede Suçlu Birisi Varsa Bakanın Albümüne Baksınlar"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara, “Eğer bu ülkede suçlu birisi var ise ve suçlu biri olduğunu düşünüyorlarsa, tutuklamışlarsa Sayın Bakan’ın fotoğraf albümüne baksınlar. Mutlaka onunla bir fotoğrafı vardır. Ben tabii ki hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım” yanıtını verdi.

OKTAY YILDIRIM - ÇAĞATAN AKYOL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara, "Eğer bu ülkede suçlu birisi var ise ve suçlu biri olduğunu düşünüyorlarsa, tutuklamışlarsa Sayın Bakan'ın fotoğraf albümüne baksınlar. Mutlaka onunla bir fotoğrafı vardır. Ben tabii ki hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım" yanıtını verdi.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ın ailesini ziyaret eden İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklaması ile ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi.

"ÇÖP TENEKESİ: Her zamanki gibi yine yalan, iftira, hakaret, kendisinin de kabul ettiği gibi kötülük. Rahmetli Özkan Sümer, Trabzon'da kulüp başkanı olduktan sonra bir muhalefeti, her zaman gördüğünde Sayın Sümer'e hakaret dolu cümleler edermiş. Yolun karşısından, evinden çıkarken, kulüpten çıkarken bir, iki, üç, dört, beş, bu hakaretler hep devam etmiş. Bir gün rahmetli Sümer dönmüş böyle yanındaki yöneticisine, 'Ya Kenan bak. Bu şehirde teknoloji ne kadar gelişti ne kadar büyüdü. Çöp tenekesi bile konuşuyor' Çöp tenekesi...

SAYIN BAKAN'IN FOTOĞRAF ALBÜMÜNE BAKSINLAR. MUTLAKA ONUNLA BİR FOTOĞRAFI VARDIR: Vallahi eğer bu ülkede suçlu birisi var ise ve suçlu biri olduğunu düşünüyorlarsa, tutuklamışlarsa Sayın Bakan'ın fotoğraf albümüne baksınlar. Mutlaka onunla bir fotoğrafı vardır. Ben tabii ki hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım."

SOYLU NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bu akşam şu paylaşımı yapmıştı:

"İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. 3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın? İBB'deki teröristi yakaladıkları için Emniyet Teşkilatı'nı yargılanmakla tehdit eden kendini bilmez; cezaevindeki suçluların, katillerin, darbecilerin, FETÖ'cülerin, Demirtaş'ların Kavala'ların sevicisi, bu iş büyükelçilere yaptığın peşkeşçiliğe benzemez. Haddini bil"

İmamoğlu'ndan Soylu'ya Yanıt: Bu Ülkede Suçlu Birisi Varsa Bakanın Albümüne Baksınlar
İmamoğlu'ndan Soylu'ya Yanıt: Bu Ülkede Suçlu Birisi Varsa Bakanın Albümüne Baksınlar
İmamoğlu'ndan Soylu'ya Yanıt: Bu Ülkede Suçlu Birisi Varsa Bakanın Albümüne Baksınlar
İmamoğlu'ndan Soylu'ya Yanıt: Bu Ülkede Suçlu Birisi Varsa Bakanın Albümüne Baksınlar
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Soylu'ya Yanıt: 'Bu Ülkede Suçlu Birisi Varsa Bakanın Albümüne Baksınlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Soylu'ya Yanıt: "Bu Ülkede Suçlu Birisi Varsa Bakanın Albümüne Baksınlar" - Son Dakika
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