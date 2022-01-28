Üye Girişi
İmamoğlu'ndan suç duyurusu - Son Dakika

İmamoğlu'ndan suç duyurusu

28.01.2022 16:17
İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de balıkçıya gitme görüntülerinin, MOBESE'den sızdırıldığını belirterek şikayetçi olduğu kaydedildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de balıkçıya gitme görüntülerinin, MOBESE'den sızdırıldığını belirterek şikayetçi olduğu kaydedildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Suç duyurusunda, görevi suçu önlemek, kişilerin güvenliğini sağlamak olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde sınırlı kişilerin erişimine açık olan MOBESE'nin hukuksuz şekilde kullanıldığı, bu kullanımın mağduriyete sebep olduğu belirtildi. Şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmaları talep edildi. Suç duyurusunda kayıtları sızdıran kişiler tespit edilmesi istendi. Tespit edilecek isimler için ayrıca dava açılacağı hatırlatıldı" denildi.


YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Sarıyer, MOBESE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan suç duyurusu - Son Dakika


Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları         
16:26
Dünya bu adamı konuşuyor! Yalnızca çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor Dünya bu adamı konuşuyor! Yalnızca çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor         
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii'nin açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii'nin açılışını yaptı         
16:12
Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor         
16:06
Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş! Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!         
15:40
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı         
14:55
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
16:21 Yatak odasında karısını basan adam, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı
16:20 Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii'nin açılışını yaptı
16:09 11 yıldır beklenen gün geldi! Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak?
15:59 Etkili olan kar yağışı, umut oldu! Bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor
15:43 İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!
15:39 Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor
15:37 Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı
15:36 Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!
15:30 Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 16:31:19. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan suç duyurusu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement