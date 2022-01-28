İmamoğlu'ndan suç duyurusu - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de balıkçıya gitme görüntülerinin, MOBESE'den sızdırıldığını belirterek şikayetçi olduğu kaydedildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Suç duyurusunda, görevi suçu önlemek, kişilerin güvenliğini sağlamak olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde sınırlı kişilerin erişimine açık olan MOBESE'nin hukuksuz şekilde kullanıldığı, bu kullanımın mağduriyete sebep olduğu belirtildi. Şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmaları talep edildi. Suç duyurusunda kayıtları sızdıran kişiler tespit edilmesi istendi. Tespit edilecek isimler için ayrıca dava açılacağı hatırlatıldı" denildi.