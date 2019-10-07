İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteciler konusunda uluslararası seferberlik çağrısı
1 saat önce
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Suriye’de yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve bu konuda uluslararası bir seferberlikle diplomasinin yönetilmesini istiyoruz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Suriye'de yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve bu konuda uluslararası bir seferberlikle diplomasinin yönetilmesini istiyoruz" dedi.
Dünyanın önde gelen şirketlerinin sahip ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren, "İntercontinental Chapter IC Toplantısı'nda katılan İmamoğlu, konuşmasının büyük bir kısmını Suriyeli mülteciler konusuna ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:06
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