Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteciler konusunda uluslararası seferberlik çağrısı
Son Dakika Dünya İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteciler konusunda uluslararası seferberlik çağrısı

İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteciler konusunda uluslararası seferberlik çağrısı

1 saat önce

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Suriye’de yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve bu konuda uluslararası bir seferberlikle diplomasinin yönetilmesini istiyoruz” dedi.

İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteciler konusunda uluslararası seferberlik çağrısı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Suriye'de yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve bu konuda uluslararası bir seferberlikle diplomasinin yönetilmesini istiyoruz" dedi.


Dünyanın önde gelen şirketlerinin sahip ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren, "İntercontinental Chapter IC Toplantısı'nda katılan İmamoğlu, konuşmasının büyük bir kısmını Suriyeli mülteciler konusuna ayırdı.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:06 
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