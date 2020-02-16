İMAMOĞLU'NDAN TAKSİM'DE TARTIŞMA KONUSU OLAN GEÇİÇİ SERGİ PLATFORMUNA ZİYARET - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Taksim 'de yüksek ihale bedeli nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olan 'Taksim Geçici Sergi Platformu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu sosyal medyada ihale bedelinin yüksek olması nedeniyle eleştiri konusu olan platformu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, " İstanbul'un bütün meydanlarının tartışılması konuşulması fikirlerini söylemesi… Taksim Meydanı, bu meydanlar arasında çok özel bir öneme sahip, kalbi gibi. Yarışma süreçleri tasarladık. Yarışmaların da vatandaşların gözü önünde olması, puanlamalarının burada yapılması, bu platform ile Taksim'e sürece biraz daha yukarıdan bakabilme imkanı sağlamak; yukarıdan aşağıya ne oluyor, ne bitiyor, yani yaşanılıyor mu yaşanmıyor mu şehrin kalbi dediğimiz nokta, ona bakmak. Bu bağlamda önemli." dedi.

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-İmamoğlu'nun sergi ziyareti

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