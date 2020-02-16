İMAMOĞLU'NDAN TAKSİM'DE TARTIŞMA KONUSU OLAN GEÇİÇİ SERGİ PLATFORMUNA ZİYARET - Son Dakika
Son Dakika Güncel İMAMOĞLU'NDAN TAKSİM'DE TARTIŞMA KONUSU OLAN GEÇİÇİ SERGİ PLATFORMUNA ZİYARET - Son Dakika

İMAMOĞLU'NDAN TAKSİM'DE TARTIŞMA KONUSU OLAN GEÇİÇİ SERGİ PLATFORMUNA ZİYARET

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim'de yüksek ihale bedeli nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olan 'Taksim Geçici Sergi Platformu'nu ziyaret etti.

İMAMOĞLU'NDAN TAKSİM'DE TARTIŞMA KONUSU OLAN GEÇİÇİ SERGİ PLATFORMUNA ZİYARET, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim'de yüksek ihale bedeli nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olan 'Taksim Geçici Sergi Platformu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu sosyal medyada ihale bedelinin yüksek olması nedeniyle eleştiri konusu olan platformu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu,  " İstanbul'un bütün meydanlarının tartışılması konuşulması fikirlerini söylemesi… Taksim Meydanı, bu meydanlar arasında çok özel bir öneme sahip, kalbi gibi. Yarışma süreçleri tasarladık. Yarışmaların da vatandaşların gözü önünde olması, puanlamalarının burada yapılması, bu platform ile Taksim'e sürece biraz daha yukarıdan bakabilme imkanı sağlamak; yukarıdan aşağıya ne oluyor, ne bitiyor, yani yaşanılıyor mu yaşanmıyor mu şehrin kalbi dediğimiz nokta, ona bakmak. Bu bağlamda önemli." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun sergi ziyareti

-Açıklamaları

-Genel ve detay


- İstanbul
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:41 Kaynak: DHA
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