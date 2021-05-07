İmamoğlu'ndan türbe görüntüleri için "Bence suç" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum - Son Dakika

İmamoğlu'ndan türbe görüntüleri için "Bence suç" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum

07.05.2021 14:49
İmamoğlu'ndan türbe görüntüleri için

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet türbesi ziyareti sırasında elleri arkada olduğu için başlatılan incelemeyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Soylu'nun görüntüler için yaptığı "Ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bana göre suçtur. Böyle bir görüntü olamaz" yorumu sorulan İmamoğlu, "Bir bakanın, böyle ifadede bulunmasından ben hicap duyuyorum; utanıyorum, üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum." yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında elleri arkasına bağlı şekilde yürümesi üzerine inceleme başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün gece yaptığı "Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bana göre suçtur. Böyle bir görüntü olamaz. Ancak ben buna soruşturma izni vermem" açıklaması sorulan İmamoğlu, şu yanıtı verdi;

"Anayasa'da 'Bence suç' diye bir şey var mı" diye sorarak "Bakanlık yapıyorsunuz ve 'bence suç' diye bir yorum yapıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Anayasa'da ya da kanunda böyle bir tanım olmaz. Devletin bu makamında bulunan insanların, bu şekilde vakitlerini harcamaları kadar üzücü bir durum yok. 'Bence suç' diye açıklama yaparak, Diyarbakır ziyareti üzerinden, 'Ben, aslında buna soruşturma izni veririm' mesajı vermek, daha bugün yarın belki de müfettişe ulaştıracağımız ifademize etkide bulunma anlamına geliyor. Bu, çok doğru bir bakış açısı değil."

"KONU KAPANSIN İSTİYORDUM"

İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Ben bu konu, inanın artık kapansın istiyordum. Biraz da 2-3 gündür milletin böyle diyaframından bu işe gülmesine de sevindim. Milletimiz, uzun yıllardır ilk defa güldü. Bu işin içinde olanlara güldü, bu kararı verenlere güldü, bu süreci kovalayanlara güldü. Ama bakıyorum ki, işin ciddi bir tarafı da var yani. Bir Bakan, 'bence suç' diyor; 'şu bölümüne bana göre soruşturma izni verilmeli' diyor. Sürece müdahale ediyor. Ben, açık ve net söyleyeyim: Sayın İçişleri Bakanı'nın bu ifadelerini ve bu tavrını, bu anlayışını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum. İstirham ediyorum; bu süreci analiz etsinler. Bunun altında ne var, ne yapılmak isteniyor? Ben, ciddiye almayacağım. Ben, işime bakıyorum zaten. Hepimiz işimize bakıyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum. Hiç hoş bir tavır değil. Hatta çok kötü bir tavır."

"İMAMOĞLU'NA YARIYOR" TARTIŞMASI

"Bu durum İmamoğlu'na yarıyor" yorumlarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu "Yahu bu iş Ekrem İmamoğlu'na yarasa ne olur, yaramasa ne olur? Milletimizin devletimizin itibarını aşağı indiriyor bu tavır ve davranış. Bu benim işime yarıyormuş…. Yüzüm mü gülecek yani? Böyle bir şey olur mu ya?Böyle bir şeyden faydalanmak isteyecek bir karakterim yok ki. Ben üzülüyorum.. Bir bakanın, böyle ifadede bulunmasından, ben, hicap duyuyorum; utanıyorum, üzülüyorum. Ülkemin bakanı çünkü; ayıp. Ya siz, bakansınız; işleyen süreçte, kanuna dair olan, kanunun hüküm metninin tanımladığı bir sürece böyle bir yorum yapmaya dahi hakkınız yok sizin. İçişleri Bakanı böyle konuşamaz" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet türbesi ziyareti sırasında elleri arkada görüntülerinden dolayı hakkında inceleme başlatılmıştı. Dün gece bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine bu görüntülerin sorulması üzerine, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu törende ne için var? İstanbul'un fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han için fethin ertesi gününde orada, onun kabrini ziyaret etmek için, ona dua etmek için, ona medyun-u şükran olduğumuz tüm İslam alemi adına, İstanbul adına hislerimizi ifade etmek için var. Onun görevi orada o. Vatandaş bunu görünce doğal olarak bunun hem Gülbahar Hatun'a, hem Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum." demişti. Soylu, "Bu suç mudur?" sorusuna "Bana göre öyle. Böyle bir görüntü olamaz" yanıtını vermişti.

İmamoğlu'ndan türbe görüntüleri için Bence suç diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum

Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan türbe görüntüleri için 'Bence suç' diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum - Son Dakika


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