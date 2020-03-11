İMAMOĞLU'NDAN TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ'NE ZİYARET - Son Dakika
Son Dakika Güncel İMAMOĞLU'NDAN TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ'NE ZİYARET - Son Dakika

İMAMOĞLU'NDAN TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ'NE ZİYARET

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'e iade-i ziyarette bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'e iade-i ziyarette bulundu. Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen görüşmede İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur eşlik etti.

OLİMPİYATLARA HEP BERABER HAZIRLIK YAPMALIYIZ

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, İmamoğlu ve beraberindeki heyete, bina içerisindeki panolar üzerinden, Türkiye'nin olimpiyat süreciyle ilgili bilgi verdi. İmamoğlu, görüşmeyi, 'Niyetimiz, İstanbul'un en yakın tarihte olimpiyatla buluşmasını istiyoruz. Bu anlamda bir ortak mücadele vermek ve bunun mutlak başlangıcının da bir spor ruhu olması gerektiğini, her iki taraf olarak biliyoruz. Bu noktada çok etkili bir çalışma dönemini başlatmak arzusundayız. Tabii ki Olimpiyat Komite'mize başvuracağız, beraber tartışacağız, konuşacağız. Bizim önümüzdeki yıllarda en önemli çalışmalarımızdan birisi, İstanbul'u olimpiyatla buluşturmak olacak. Makul bir zaman dilimine bunu tanımlamak lazım. Şimdiden o dönemin sporcularına, o dönemin İstanbul halkı olacak çocuklarımıza, gençlerimize; sporu, sporcu ruhunu ve olimpiyat ruhunu aşılamak, anlatmak lazım. Yoksa bu işler, tek başına tesisle olmuyor. Ona çalışacağız. Niyetimiz bu. Başkanımız niyetimizi biliyor. Zaten onların yıllardır niyeti bu. İnşallah o niyet birliğiyle beraber hem milletçe hem İstanbul şehri olarak, buna hep beraber hazırlık yaparız sözleriyle değerlendirdi.

İMAMOĞLU'NDAN TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ'NE ZİYARET

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:44 Kaynak: DHA
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