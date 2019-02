İmamoğlu'ndan Tüsiad'a Ziyaret

İSTANBUL - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında TÜSİAD'a gerçekleştirdiği ziyarette, "Bu kentin iş dünyasını ilgilendiren ekonomik sorunları da var. Çünkü İstanbul bir dünya kenti, İstanbul her anlamda Türkiye'nin lokomotifi" dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini TÜSİAD) ziyaret etti. İmamoğlu'nu Beyoğlu'ndaki TÜSİAD Genel Sekreterlik binası önünde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik karşıladı. Ziyaret kapsamında basın mensuplarının karşısına geçen ikili, yerel seçim ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Açık niyetimizi TÜSİAD ve sayın başkanla paylaşmaya geldik"

TÜSİAD ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "TÜSİAD gibi bir kurumun, İstanbul'un hangi sorunu ya da çözümü olursa olsun dışında kalmaması gereken, hatta farklı bir modelle çokta içinde olması gerektiğini düşündüğüm kurumlardan bir tanesi. Bu sadece seçim öncesi bir ziyaret değil sadece, yönetmeye talip olduğumuz bu kentin yönetim sürecinde de sürdürülebilir bir ilişkiyi nasıl kuracağımızın bir ön buluşması da diyebiliriz. TÜSİAD gibi bir kurumdan, burada bulunan iş insanlarından, hatta ekonomi de yoktan var etmeyi bilen insanlardan, hatta sürdürülebilirlik ve inovasyon açısından birkaç nesildir ekonomiyi, kurumları, kuruluşları çok iyi bilen insanlardan bir kent, hele hele İstanbul faydalanmıyorsa burada bir açık var demektir. Açık niyetimiz kıymetli kurumumuz TÜSİAD ve sayın başkanla paylaşmaya geldik. İçeriğinde oldukça fazla konumuz var. Vakit el verdikçe bu ön buluşmaya dair konuları kendilerine açacağız ve görüşlerini alacağız. İnanıyorum ki bize yön verecek başlıklar içinden çıkacaktır" dedi.

"İstanbul her anlamda Türkiye'nin lokomotifi"

İstanbul'daki ekonomik sorunların da olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden İmamoğlu, "Ne kadar gündemimizde büyükşehir belediye seçimi varsa da, İstanbul'un çok yoğun yaşadığı sorunlar var. Bu sorunlar arasında ne yazık ki ekonomi de var. Bu kent ekonomisi, iş dünyasını ilgilendiren ekonomi sorunları da var. Elbette bu başlıklara da girmemiz gerekecektir. Çünkü İstanbul bir dünya kenti, İstanbul her anlamda Türkiye'nin lokomotifi içinde birçok konun da olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"İstanbul'u yönetmekle Türkiye'yi yönetmek arasında önemli bir bağlantı var"

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise "TÜSİAD'ın kuruluşundan bu yana gerek genel seçimlerde, gerekse yerel seçimlerde siyasi partilerin adaylarını aşağı yukarı dünden bu yana benimsemiş olduğumuz gelenektir. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu sizlerle birlikte ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti paylaşmak istiyorum. İstanbul sadece Türkiye'mizin değil, dünyanın en kıymetli şehirlerinden bir tanesi. Yani Türkiye özelinde baktığımız zaman, yani İstanbul'u yönetmekle Türkiye'yi yönetmek arasında çokta önemli bir bağlantı var gibi gözüküyor. İşini ekonomi bacağından, finans bacağına kadar, kültürden sanat bacağına kadar İstanbul'un toplam üretmiş olduğu değer gerçekten Türkiye içinde çok önemli, hatta bölgemiz içinde çok önemli. O bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bir o kadar değerli bir sorumluluk" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu ve Erol Bilecik, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

