İmamoğlu'ndan ulaşım zammı açıklaması - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İnanın maliyetlerin çok altında bir zam yaptık diyebilirim" dedi.

7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışı, Bakırköy'deki CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Açılış programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili soruya, "Vatandaşımızın zamma tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok" dedi.