İmamoğlu'ndan "ulaşım zammı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan 'ulaşım zammı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İmamoğlu'ndan "ulaşım zammı" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamma ilişkin, "Bizim şu an yaptığımız, hizmetimizi sürdürebilme çabası. Ama vatandaşımızın yanında olma konusundaki çabamızdan ötürü de maliyetlerin çok çok altında kalan bir zam yaptık." dedi.

İmamoğlu'ndan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamma ilişkin, "Bizim şu an yaptığımız, hizmetimizi sürdürebilme çabası. Ama vatandaşımızın yanında olma konusundaki çabamızdan ötürü de maliyetlerin çok çok altında kalan bir zam yaptık." dedi.

CNR 7. Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışına katılan İmamoğlu çıkışta gazetecilerin, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapılmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Yapılan zamma vatandaşların tepki göstermesinin doğal olduğunu belirten İmamoğlu, "Çünkü bugün Türkiye'de yaşamanın, yaşam koşullarının, ekonomik zorlukların farkındayız. Bunu biliyoruz. 3 yıldır, 2017'nin mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor. Ama Türkiye'deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok." diye konuştu.

Hizmeti sürdürebilme çabasında olduklarını anlatan İmamoğlu, "Yani yakıt zammını, o tarihten bu tarihe vatandaşlarımız biliyor. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizim şu an yaptığımız, hizmetimizi sürdürebilme çabası. Ama vatandaşımızın yanında olma konusundaki çabamızdan ötürü de maliyetlerin çok çok altında kalan bir zam yaptık diyebilirim. Yoksa bugünkü ekonomik koşullarda vatandaşımız haklı." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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