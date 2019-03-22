İmamoğlu'ndan Üsküdar'da Pazar Ziyareti
9 dakika önce
SEÇİM çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bahçelievler'deki semt pazarını gezdi.
SEÇİM çalışmalarını Üsküdar
'da sürdüren CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
, Üsküdar Bahçelievler
'deki semt pazarını gezdi. İmamoğlu'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye başkan adayı Ahmet Kılıç
ile gazeteci Uğur Dündar
eşlik etti. Vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, buradakilerle fotoğraf çektirdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:44 Kaynak: DHA
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