Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan Üsküdar'da Pazar Ziyareti

İmamoğlu'ndan Üsküdar'da Pazar Ziyareti

9 dakika önce

SEÇİM çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bahçelievler'deki semt pazarını gezdi.

İmamoğlu'ndan Üsküdar'da Pazar Ziyareti, System.String[]
SEÇİM çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bahçelievler'deki semt pazarını gezdi. İmamoğlu'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye başkan adayı Ahmet Kılıç ile gazeteci Uğur Dündar eşlik etti. Vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, buradakilerle fotoğraf çektirdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:44 Kaynak: DHA

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Üsküdar, İmamoğlu, Güncel
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