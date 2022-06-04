İmamoğlu'ndan Vatandaşlara Lgs Uyarısı: "Öğrencilerimizi Sınav Sırasında Rahatsız Edecek Davranışlardan Lütfen Kaçınalım" - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Vatandaşlara Lgs Uyarısı: "Öğrencilerimizi Sınav Sırasında Rahatsız Edecek Davranışlardan Lütfen Kaçınalım"

04.06.2022 17:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılacak Lise Giriş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Sınav için her türlü tedbirin alındığını, ulaşımın da ücretsiz olacağını belirten İmamoğlu, vatandaşları “Sınavların yapılacağı okullarımızın çevresinde gürültü yapmamaya özen gösterelim. Öğrencilerimizi sınav sırasında rahatsız edebilecek davranışlardan lütfen kaçınalım” diye uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılacak Lise Giriş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Sınav için her türlü tedbirin alındığını, ulaşımın da ücretsiz olacağını belirten İmamoğlu, vatandaşları "Sınavların yapılacağı okullarımızın çevresinde gürültü yapmamaya özen gösterelim. Öğrencilerimizi sınav sırasında rahatsız edebilecek davranışlardan lütfen kaçınalım" diye uyardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılacak olan LGS ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. LGS'ye girecek öğrencileri için yarın toplu ulaşımın ücretsiz olacağını hatırlatan İmamoğlu, "Sınav nasıl olursa olsun siz akıldan, bilimden ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin, hepinize gönülden başarılar" başlığıyla bir de video yayınladı.

LGS'nin sorunsuz bir şekilde yapılması için her türlü tedbirin alındığını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sevgili öğrenciler, liselere giriş sınavı için uzun zamandır hazırlandığınızı biliyorum. Siz değerli gençlerimizin iyi bir eğitimle geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanması ülkemiz için çok önemli. Bu güzel ülkeyi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, aklın ve bilimin ışığında daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan kesinlikle sizlersiniz. Hepinize LGS sınavında ve tüm eğitim hayatınız boyunca yürekten başarılar diliyorum. Birbirinden güzel hayaller kurmaya ve bu hayallere ulaşmak için çok çalışmaya lütfen devam edin. Güzel bir gelecek sizleri bekliyor.

"LÜTFEN GÜRÜLTÜ YAPMAMAYA ÖZEN GÖSTERELİM"

Tabii ki bir söz de kıymetli hemşerilerim sizlere. Sizden de bir ricam var. Lütfen öğrencilerimizin sınava gireceği 5 Haziran Pazar günü. Özellikle sınavların yapılacağı okullarımızın çevresinde gürültü yapmamaya özen gösterelim. Öğrencilerimizi sınav sırasında rahatsız edebilecek davranışlardan lütfen kaçınalım.

"SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK"

Tabii ki biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sınava girecek siz öğrencilerimize sınav günü ulaşımını sağlayacağız elbette ücretsiz olarak. Bir kez daha hepinize yürekten başarı diliyorum. Hepinizi sevgiyle selam başaracağınızdan hiç kuşkum yok."

İmamoğlu'ndan Vatandaşlara Lgs Uyarısı: Öğrencilerimizi Sınav Sırasında Rahatsız Edecek Davranışlardan Lütfen Kaçınalım
İmamoğlu'ndan Vatandaşlara Lgs Uyarısı: Öğrencilerimizi Sınav Sırasında Rahatsız Edecek Davranışlardan Lütfen Kaçınalım
İmamoğlu'ndan Vatandaşlara Lgs Uyarısı: Öğrencilerimizi Sınav Sırasında Rahatsız Edecek Davranışlardan Lütfen Kaçınalım
İmamoğlu'ndan Vatandaşlara Lgs Uyarısı: Öğrencilerimizi Sınav Sırasında Rahatsız Edecek Davranışlardan Lütfen Kaçınalım

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Vatandaşlara Lgs Uyarısı: 'Öğrencilerimizi Sınav Sırasında Rahatsız Edecek Davranışlardan Lütfen Kaçınalım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Vatandaşlara Lgs Uyarısı: "Öğrencilerimizi Sınav Sırasında Rahatsız Edecek Davranışlardan Lütfen Kaçınalım" - Son Dakika
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