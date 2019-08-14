Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'ndan videolu Süper Kupa mesajı: Kazanan İstanbul ve Türkiye olacak
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İmamoğlu'ndan videolu Süper Kupa mesajı: Kazanan İstanbul ve Türkiye olacak

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea'nin karşılaşacağı 2019 UEFA Süper Kupa Finali için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu videolu bir mesaj yayınladı. İmamoğlu "Bu maçta kazanan İstanbul ve Türkiye olacak" dedi.

İmamoğlu'ndan videolu Süper Kupa mesajı: Kazanan İstanbul ve Türkiye olacak, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea'nin karşılaşacağı 2019 UEFA Süper Kupa Finali için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu videolu bir mesaj yayınladı.

14 Ağustos Çarşamba günü Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tarafsız olacağını dile getiren İmamoğlu "Bence her iki takım da şampiyon. Ancak bu maçta kazanan İstanbul ve Türkiye olacak" dedi.
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Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:40 
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