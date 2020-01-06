İmamoğlu'ndan yeni Ermeni Patriği Maşalyan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan yeni Ermeni Patriği Maşalyan'a ziyaret - Son Dakika

İmamoğlu'ndan yeni Ermeni Patriği Maşalyan'a ziyaret

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,, Ermeni Patriği Sahak Maşalyan'ı ziyaret ederek Ermeni cemaatinin yeni yılını kutladı.

İmamoğlu'ndan yeni Ermeni Patriği Maşalyan'a ziyaret, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,,  Ermeni Patriği  Sahak Maşalyan'ı ziyaret ederek Ermeni cemaatinin yeni yılını kutladı.

Yeşilköy'deki Surp Stepanos Ermeni Kilisesi'nde Ermeni vatandaşların Noelini kutlayan İmamoğlu, daha sonra   Kumkapı'daki Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi'ne geçerek , Ermeni Patriği Episkopos Sahak Maşalyan ile bir araya geldi.

Noel kutlamasında ilk konuşmayı Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın 8 Mart 2019'da hayatını kaybetmesinin ardından, geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen seçimlerde Ermeni cemaatinin 85. Patriği olarak seçilen Episkopos Sahak Maşalyan yaptı. Maşalyan, İBB bünyesinde kurulan inanç masalarından dolayı İmamoğlu'na teşekkür ettti.

"Bu güzel gününüz kutlu olsun. Yeni yılınız güzelliklerle dolu olsun. Buradaki bütün ruhani liderler nezdinde, tüm cemaatlere aynı sevgilerimizi, saygılarımızı ve duygularımızı iletmek isterim." diyen İmamoğlu ise şöyle konuştu:

"2019'da kaybettiğimiz Patrik Mutafyan'ın ruhu şad olsun. Kendilerini özlemle anıyoruz. Özellikle şu duygu önemli: Ben, kendimi bu şehirde dünyanın en zengin insanı hissediyorum. Gerçekten bu kentin inançları, kültürleri, bu karma biçim içerisinde birbirlerine olan hoşgörüsüyle büyütüldüğü taktirde, dünyada bundan daha özel bir coğrafya yok. Bunu geliştirmek, bu duyguyu büyütmek hepimizin önemli bir borcu. Varsa, eksiklikleri gidermek de sorumluluğumuz. Bu bakımdan bazı eksiklikleri gideriyor isek, inanın bu teşekküre gerek duymadan gideriyoruz. Daha da fazlasını yapmamız gerekir. Şehrimizin bize emanet ettiği duygu, bence bu. Bunu daha da büyüttüğümüzde gerçekten yüz yıllar boyu çok daha huzurlu ve mutlu oluruz. Azınlık tanımı benim canımı çok yakıyor. Kimse bu şehirde kendini azınlık hissetmemeli bu şehirde ve bu ülkede. Bu şehrin her insanı, her bireyi eşit vatandaş, eşit yurttaş kavramıyla kendisini bu şehrin ve bu ülkenin asil bireyi ve sahibi hissetmeli. Bu tanımı, mümkün olduğu kadar bu şehrin hafızasından silmek isterim."


- İstanbul
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:24 Kaynak: DHA
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