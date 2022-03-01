İmamoğlu'ndan Zeytinburnu'nda pazar ziyareti - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Zeytinburnu'nda pazar ziyareti

01.03.2022 18:25
İmamoğlu'ndan Zeytinburnu'nda pazar ziyareti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'nda pazar ziyaretinde bulundu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'nda pazar ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, tezgah arkasına geçerek elma sattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nı ziyaret etti. Ziyarette yoğun ilgi gören İmamoğlu pazara girmekte zorlandı. Zaman zaman pazardakiler tarafından önü kesilen İmamoğlu'na bir balıkçı, "Tezgahın önünü kapatıyorsunuz satış yapamıyorum" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu balıkçıya, "Kusura bakma, az kaldı az kaldı" cevabını verdi. İmamoğlu, bazı kişilerin fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Meyve tezgahının başına geçip elma satan İmamoğlu, pazarcıya 200 lira verdi. İmamoğlu bir süre sonra pazardan ayrıldı.


İmamoğlu'ndan Zeytinburnu'nda pazar ziyareti
İmamoğlu'ndan Zeytinburnu'nda pazar ziyareti
İmamoğlu'ndan Zeytinburnu'nda pazar ziyareti
İmamoğlu'ndan Zeytinburnu'nda pazar ziyareti
İmamoğlu'ndan Zeytinburnu'nda pazar ziyareti
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Zeytinburnu'nda pazar ziyareti - Son Dakika
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