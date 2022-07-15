Son dakika haberleri | İbb'nin Önünde 15 Temmuz'da Şehit Olanlar Anıldı. İmamoğlu: "Tehdit Henüz Kalkmamıştır"

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: ADEM KARABAYIR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasının önünde şehit olanlar törenle anıldı. 15 Temmuz 2016'da yaşananların asla unutulmayacağını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Allah bu aziz milleti, devletin kendine bahşettiği unvan, rütbe ve sorumluluğa itibar etmeyip, farklı çıkar çevrelerinin ilgisinden, takdirinden medet umanlardan korusun. Devletimiz, milletimiz bu tür kötü niyetli kişi ve örgütlenmelere karşı kendini koruyacak mekanizmaları bir an önce devreye almak durumundadır. İşte 15 Temmuz'dan çıkarmamız gereken en büyük derslerden biri de budur. Ne yazık ki bu süreç henüz tamamlanmamıştır, tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır" dedi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen etkinlikler sürüyor. 15 Temmuz 2016'da İBB Saraçhane'deki binasının önünde şehit olanlar için de anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma törenine, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat, Turan Aydoğan Gökan Zeybek, Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin ile bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öncelikle 15 Temmuz'da vatanı, demokrasiyi, halkın iradesini korurken hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle, minnetle andığını, kahraman gazilerimize sonsuz şükran duyduğunu belirtti. İmamoğlu, şunları söyledi:

15 TEMMUZ 2016'DA YAŞANANLAR ASLA UNUTULMAYACAKTIR: 15 Temmuz günü milletimizin birliğine, egemenliğine ve özgürlüğüne saldıranlar karşısında kararlılıkla, cesaretle, dirayetle duran aziz milletimizi dimdik ayakta buldular. Bu millet zincire vurmaya kalkan herkes gibi onlar da kaybetmeye elbette ki mahkumlardı. Çünkü bu ülkenin çocukları daha ilkokul sıralarından itibaren bilirler ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliği korumak da yine milletimizin kendi ellerindedir. 15 Temmuz 2016'da yaşananlar asla unutulmayacaktır. Silahsız insanlara ateş açacak, şehrin ortasında tanklar yürütecek, yüce meclisin üzerinde uçuracak kadar aklını kaybetmiş kişiye itaati devlete hizmetten üstün tutmuş hainler daima hatırlanacaktır.

SÜREÇ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR, TEHDİT HENÜZ KALKMAMIŞTIR: Allah bu aziz milleti, devletin kendine bahşettiği unvan, rütbe ve sorumluluğa itibar etmeyip, farklı çıkar çevrelerinin ilgisinden takdirinden medet umanlardan korusun. Devletimiz milletimiz bu tür kötü niyetli kişi ve örgütlenmelere karşı kendini koruyacak mekanizmaları bir an önce devreye almak durumundadır. İşte 15 Temmuz'dan çıkarmamız gereken en büyük derslerden biri de budur. Ne yazık ki bu süreç henüz tamamlanmamıştır, tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır. Bu ülkede liyakate sahip, sadece kamuya hizmet edecek, yalnızca halka hesap verecek yurtsever 86 milyon insanımız vardır. Onlar oldukça elbette bizim sırtımız yere gelmez. Ancak dediğim gibi süreç henüz tamamlanmamıştır, tehdit henüz kalkmamıştır.

İBB OLARAK TÜM ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARININ VE GAZİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ: Mutlak buna dair süreci güçlendirici tedbirleri milletimiz, halkımız almak zorundadır. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hakları asla ödenemez. Bunu biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz olarak özellikle kurumumuzun önünde ve içinde hayatını kaybeden şehitlerimize ayrıca rahmetle anıyor, minnetlerimizi sunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm şehitlerimizi yakınlarının ve gazilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Tekrar 15 Temmuz gününde şehitlerimizi rahmetle. Gazilerimize sağlık dilerken hepimizin 15 Temmuz gününden ders çıkaran ve geleceğe de temkinli hareketle bakan insanlar olmamızı dile getiriyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

KARANFİLLER BIRAKILDI

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Şehitler Panosu'na karanfil bırakıldı.