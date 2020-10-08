İMAMOĞLU'NU TEHDİTTEN YARGILANAN SANIĞA 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ - Son Dakika

İMAMOĞLU'NU TEHDİTTEN YARGILANAN SANIĞA 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ

08.10.2020 11:55
İMAMOĞLU'NU TEHDİTTEN YARGILANAN SANIĞA 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık Tuna Görgünoğlu hakkındaki karar belli oldu.

İSTANBUL  Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği gerekçesiyle tutuksuz  yargılanan sanık Tuna Görgünoğlu hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, sanık Görgünoğlu'nu "Zincirleme tehdit" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis ve "Kamu görevlisine hakaret" suçundan ise 11 bin 640 TL adli para cezasına çarptırdı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tuna Görgünoğlu katılmadı. Müşteki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu avukatı Sercan Polat temsil etti.

"ŞİKAYETÇİYİZ"

Avukat  Sercan Polat, "Sanıktan şikayetçiyiz. Sanık herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Yaptığı eylemden dolayı gurur onur duymaktadır. En korkunç haliyle tehditlerini yapmıştır. Kamu güvenliği açısından tehlike oluşturmuştur. Üst sınırdan cezalandırılması talep ederiz. Zincirleme şekilde tehdit ve hakaretlerde bulunmuştur" dedi.

İNDİRİM YAPILMADIMahkeme, sanık Tuna Görgünoğlu'nun "Tehdit" suçunu  birden fazla gerçekleştirmesini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.  Sanık hakkında ayrıca "Kamu görevlisine karşı sesli ve yazılı bir iletiyle hakaret" suçundan ve suçun bir kısmını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de gerçekleştirmesi yüzünden artırım yapılarak 11 bin 640 TL adli para cezasına çarptırıldı. Pişmanlık göstermediği gerekçesiyle hakkında herhangi bir indirim ve erteleme yapılmadı.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Tuna Görgünoğlu'nun, 27 Mart ve 3 Nisan 2020 tarihinde müştekiye gönderdiği elektronik posta içeriklerine yer verilerek sanığın kullandığı sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlarda, İmamoğlu'na karşı hakaret ve tehdit eylemini sürdürdüğü vurgulanıyordu. Sanık Görgünoğlu'nun, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret" ve "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit" suçlarından 4 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu. Sanık Görgünoğlu 7 Mayıs 2020'de görülen ilk duruşmada yaptığı savunmasında, "İddianamedeki sözleri bizzat ben kendim yazdım. Bu sözleri Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için yazmıştım. Böyle olduğunu da hala düşünüyorum" demişti. Sanık ilk duruşmada tahliye edilmişti.


- İstanbul

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Hakaret, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU'NU TEHDİTTEN YARGILANAN SANIĞA 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS VE PARA CEZASI VERİLDİ - Son Dakika

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