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İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor - Son Dakika

İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor

29.09.2021 17:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'taki Türkan Sabancı Bebek Parkı'nı ziyaret ettiği esnada bir vatandaşın "Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız, trafik yürümüyor" tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşa cevap veren İmamoğlu ise "Yok eski haline bırakamayız. Yürüyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki heyetle birlikte Türkan Sabancı Parkı'na gerçekleştirdiği ziyarete bir vatandaşın trafik tepkisi damga vurdu. Beşiktaş'taki trafikten şikayetçi olduğunu belirterek "Eski haline bıraksaydınız, yürümüyor" diyen vatandaşa Başkan İmamoğlu'ndan "Yok bırakamayız, yürüyor" yanıtı geldi.

YENİLEME ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Beşiktaş'ta bulunan Türkan Sabancı Bebek Parkı yenilendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı parkı gezdi.

"ESKİ HALİNE BIRAKSAYDINIZ, YÜRÜMÜYOR"

Bu sırada vatandaşlardan biri İmamoğlu'na Beşiktaş'taki düzenlemeyle ilgili tepki gösterdi. Vatandaş, Beşiktaş trafiğinin eski halinin daha rahat olduğunu söyleyerek, 'Eski haline bıraksaydınız. Şu anda kilitlendi yürümüyor, günün her saati kapalı' sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na şikayetini dile getirdi.

"YOK BIRAKAMAYIZ, YÜRÜYOR"

İmamoğlu ise vatandaşı geçiştirerek, 'Yok eski haline bırakamayız. Ölçümlerimiz var, yürüyor' dedi. Bu sözlere karşı çıkan vatandaş ise 'Ben yaşıyorum orada, siz yaşamıyorsunuz. Lütfen geçin oradan' diyerek karşılık verdi.

İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor - Son Dakika


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