Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'nun 'böyle bir yere çocuğum girmez' dediği Esenler Otogarı çalışanları: Güvende değiliz
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İmamoğlu'nun 'böyle bir yere çocuğum girmez' dediği Esenler Otogarı çalışanları: Güvende değiliz

1 saat önce

Yakın zamanda Esenler Otogarı'nı alt katlarını gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu otogarın yolcular ve civardaki semt sakinleri için güvenlik tehlikesi oluşturduğunu söyledi

İmamoğlu'nun 'böyle bir yere çocuğum girmez' dediği Esenler Otogarı çalışanları: Güvende değiliz, System.String[]
İstanbul Esenler otogarı bir süredir alt yapı ve fiziki koşulları ile gündemde.

1987'de inşaatına başlanan ve 1994'te dönemin belediye başkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan otogar, yap-işlet-devret modeli ile yapılmıştı. İşletme süresi yakın zamanda bitti. Şimdi otogarın yıkılarak, Avrupa yakasında, havaalanına yakın bir bölgede iki, Asya yakasında ise Tuzla'da yeni bir otogarın inşası konuşuluyor.
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İstanbul, Esenler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:22 
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