İmamoğlu'nun 'böyle bir yere çocuğum girmez' dediği Esenler Otogarı çalışanları: Güvende değiliz
1 saat önce
Yakın zamanda Esenler Otogarı'nı alt katlarını gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu otogarın yolcular ve civardaki semt sakinleri için güvenlik tehlikesi oluşturduğunu söyledi
İstanbul Esenler
otogarı bir süredir alt yapı ve fiziki koşulları ile gündemde.
1987'de inşaatına başlanan ve 1994'te dönemin belediye başkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan otogar, yap-işlet-devret modeli ile yapılmıştı. İşletme süresi yakın zamanda bitti. Şimdi otogarın yıkılarak, Avrupa
yakasında, havaalanına yakın bir bölgede iki, Asya
yakasında ise Tuzla
'da yeni bir otogarın inşası konuşuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:22
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