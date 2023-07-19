İmamoğlu'ndan ifşa edilen toplantı görüntülerine ilişkin ilk açıklama: Sızdırılmasını araştıracağız - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan ifşa edilen toplantı görüntülerine ilişkin ilk açıklama: Sızdırılmasını araştıracağız

19.07.2023 12:13

CHP'de genel başkanlığına en yakın aday konumundaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin önde gelen isimleri ile yaptığı online toplantıya ait görüntüler ifşa oldu. "İmamoğlu'nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı!" notuyla paylaşılan video hakkında ilk defa konuşan İmamoğlu; "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var, parti içinden mi dışından mı?" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yaptığı online toplantıya ait olduğu öne sürülen bir kayıt, "İmamoğlu'nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı!" notuyla paylaşıldı. Görüntüler büyük yankı uyandırırken konuyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var, parti içinden mi dışından mı?" ifadelerini kullandı.

İMZA TOPLAMAYI VE KONGREYİ KONUŞTULAR

Gündem yaratan videoda söz alarak konuşan CHP'nin önde gelen isimleri, görevden alınan il ve ilçe yöneticilerinin yapacakları itirazın görüşüleceği Parti Meclisi'ni toplantıya çağırmak için imza toplama ve olağanüstü kongre toplanması konularını değerlendiriyor.

ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İHTİMALİ ARIYORLAR

Açılış konuşmasını yapan İmamoğlu ise "Birkaç hususta ilk planlamamızı yapmıştık aslında. Hem bu Parti Meclisi süreciyle ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik. Bunun da özellikle örgütün görevden almalar sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı. İkincisi yine bu özellik ile alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi olgunlaşabilir mi buna dair bir zemin var mı? Sonra olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali, alternatifi nasıl bir bakış diye devam edelim." diyor.

İmamoğlu'ndan ifşa olan toplantı görüntülerine ilişkin ilk açıklama
Online toplantıdan sızdırılan görüntü.

"İMAMOĞLU'NUN DARBE TOPLANTISI"

Öte yandan; ne zaman çekildiği bilinmeyen videonun yayınlandığı hesaptan şu açıklama yapıldı: "İmamoğlu'nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı! Kimler var? Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi-Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç! Tamamı partiye çökmüş, dönemlerdir her türlü malı götürmüş, son seçimde milletvekili listelerini yapmış kişiler. Değişim Manifestosunu Bülent Tezcan yazıyor, örgütleri Tekin Bingöl ayarlıyor, Gökhan Günaydın PM'yi organize ediyor. Murat Ongun belediye parasıyla "Yeni MYK üyelerini" sosyal medyada linç ettiriyor. Tanju, genel merkeze Atatürk'ün koltuğunu atıyor. Ayağa kalk CHP örgütü! İhaneti gör!!! Partine sahip çık!"

İmamoğlu'ndan ifşa olan toplantı görüntülerine ilişkin ilk açıklama

İMAMOĞLU'NDAN İLK SÖZLER: ARAŞTIRACAĞIZ

Bugün İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) '125 Yeni Otobüs Temini Sözleşme Töreni'nde konuşan İmamoğlu ise tören sonrası sızdırılan CHP toplantısıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, şöyle konuştu: "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var parti içinden mi dışından mı? Kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz." dedi.

YORUMLAR (5)
  • Suleyman Dag: Imamoğlu soyadına yakışır bir iş yap fırıldak çevirme delikanlıca çık ben genel baskan adayıyım de herşeyi aleni yap tabiki o yürek varsa. Kendinden korkan adamdan istanbul b.b.baskanida olmaz chp genel başkanıda. Cevap Yaz 31 8 Yayından Kaldır
  • mücahid: yav bu ekrem ,bir olay oldu mu arstıracağız diyor!!başka bir laf bilmiyor, gevezelikle liderlik olacak iş değil!!! Cevap Yaz 57 11 Yayından Kaldır
  • Suat genç: Böyle ihanet ediyorum diyeceğine ihanet sızdıranı araştırıyor 25 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan ifşa edilen toplantı görüntülerine ilişkin ilk açıklama: Sızdırılmasını araştıracağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan ifşa edilen toplantı görüntülerine ilişkin ilk açıklama: Sızdırılmasını araştıracağız - Son Dakika
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