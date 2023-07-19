Gizli görüşme sızdırıldı, CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı! İmamoğlu'nun yanındaki 2 isim ise katılmadı - Son Dakika
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Gizli görüşme sızdırıldı, CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı! İmamoğlu'nun yanındaki 2 isim ise katılmadı

19.07.2023 14:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin önemli isimlerinin gizli gizli bir araya geldiğine dair görüntülerin basına sızdırılmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplandı. Gizli görüşmede yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise toplantıya katılım sağlamadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yaptığı online toplantıya ait olduğu öne sürülen bir kayıt, "İmamoğlu'nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı!" notuyla paylaşıldı. Olay büyük yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını topladı. Toplantıda, gizli görüşmede bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın bulunmadı.

ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İHTİMALİ ARIYORLAR

Gündem yaratan videoda söz alarak konuşan CHP'nin önde gelen isimleri, görevden alınan il ve ilçe yöneticilerinin yapacakları itirazın görüşüleceği Parti Meclisi'ni toplantıya çağırmak için imza toplama ve olağanüstü kongre toplanması konularını değerlendiriyor.

Açılış konuşmasını yapan İmamoğlu ise "Birkaç hususta ilk planlamamızı yapmıştık aslında. Hem bu Parti Meclisi süreciyle ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik. Bunun da özellikle örgütün görevden almalar sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı. İkincisi yine bu özellik ile alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi olgunlaşabilir mi buna dair bir zemin var mı? Sonra olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali, alternatifi nasıl bir bakış diye devam edelim." diyor.

Gizli görüşme ifşa oldu, CHP MYK olağanüstü toplandı! İmamoğlu'nun yanında yer alan 2 isim katılmadı
Online toplantıdan sızdırılan görüntü.

İMAMOĞLU NE DEDİ?

Konunun sorulduğu İmamoğlu, gizli bir durumun söz konusu olmadığını belirterek "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var parti içinden mi dışından mı? Kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz." dedi.

YORUMLAR
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İmamoğlu'ndan ifşa edilen toplantı görüntülerine ilişkin ilk açıklama: Sızdırılmasını araştıracağız İmamoğlu'ndan ifşa edilen toplantı görüntülerine ilişkin ilk açıklama: Sızdırılmasını araştıracağız

Kemal Kılıçdaroğlu, Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gizli görüşme sızdırıldı, CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı! İmamoğlu'nun yanındaki 2 isim ise katılmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gizli görüşme sızdırıldı, CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı! İmamoğlu'nun yanındaki 2 isim ise katılmadı - Son Dakika
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