Son Dakika Haberleri: İMAMOĞLU'NUN CUMA NAMAZINI YENİBOSNA'DA KILDI
Son Dakika Güncel Haber

İMAMOĞLU'NUN CUMA NAMAZINI YENİBOSNA'DA KILDI

53 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cuma namazını Yenibosna Merkez Camii'nde kıldı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cuma namazını Yenibosna Merkez Camii'nde kıldı. İmamoğlu, namazın ardından açıklama yapmadı. Ekrem imamoğlu, camiden çıkarken bazı kişiler tepki gösterirken bir grup ise destek sloganları attı.
İmamoğlu seçim çalışmalarına Bahçelievler'de devam ediyor.
İMAMOĞLU'NUN CUMA NAMAZINI YENİBOSNA'DA KILDI
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:35 Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu, Yenibosna, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı yürek burktu Son Dakika! Uber, İstanbul'da XL faaliyetlerini durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:28:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İMAMOĞLU'NUN CUMA NAMAZINI YENİBOSNA'DA KILDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]