İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi- YENİDEN - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi- YENİDEN - Son Dakika

İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi- YENİDEN

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarına ödenecek ücreti belirledi.

İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi- YENİDEN, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarına ödenecek ücreti belirledi. Başkan danışmanlarının 2020 yılı brüt ücreti 10 bin 431,79 TL oldu.

Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi kapsamında görev yapan başkan danışmanlarının maaşı, Belediye Meclisi tarafından belirleniyor.

Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasında 'Danışmanlara her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75'ini aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir' hükmüne dayanılarak hazırlanan teklif İBB Meclisi'ne sunuldu.

İBB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 'Başkan Danışmanlarına 2020 yılında ek'li teklifte belirtilen 10.431,79 TL brüt ücret ödenmesi uygun görülmüştür' şeklinde hazırladığı rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan danışmanlarına 2019'da 10 bin 557,96 TL, 2018'de 8 bin 775,62 TL, 2017 yılında ise 7 bin 765,72 TL brüt maaş ödemesi yapılmıştı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:48 Kaynak: DHA
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