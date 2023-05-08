İmamoğlu'nun Erzurum programı sonrası olaylar: 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Erzurum programı sonrası olaylar: 13 kişi gözaltına alındı

08.05.2023 14:15

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da yaptığı program sonrası yaşanan olaylarla ilgili yapılan soruşturma kapsamında tespit edilen 16 kişiden 13'ü gözaltına alındı. Ayrıca, olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerdeki tedavileri sonucu taburcu edildikleri belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'da yaptığı ve olaylar yüzünden yarım kalan programı sonrası meydana gelen olaylarla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 16 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; emniyet güçlerince olaylara karışan 16 kişiyi tespit edildi ve 13 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu taburcu edildikleri bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Erzurum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu'nun Erzurum programı sonrası olaylar: 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Erzurum programı sonrası olaylar: 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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