İmamoğlu'ndan futbol resitali! Benzer iki pozisyonun birini gol yaptı, diğerini auta attı - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan futbol resitali! Benzer iki pozisyonun birini gol yaptı, diğerini auta attı

12.04.2022 12:19

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlerle halı saha maçı yaptı. İmamoğlu'nun halı saha maçına, kaçırdığı ve attığı gol damga vurdu. İmamoğlu kolay pozisyonda topu ağlara gönderirken, zor pozisyondan ise yararlanamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde öğrenci evine iftarda konuk oldu. İmamoğlu bu sefer de gençlerle halı saha maçında bir araya geldi. Eğlenceli anlara, İmamoğlu'nun performansı damga vurdu.

ZOR POZİSYONU KAÇIRDI

İmamoğlu'nun ileri bölgede oynadığı görülürken, girdiği pozisyonlar ise dikkat çekti. Kendisine gelen kolay topu ağlara gönderen İmamoğlu daha sonra ise zor bir pozisyondan yararlanamadı.

MAÇI 1 GOL 1 ASİSTLE TAMAMLADI

Paylaşılan videonun devamında İmamoğlu'nun sürekli boş alanlara kaçıp pas istediği görüldü. İmamoğlu maçı 1 gol 1 asistle tamamladı.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan futbol resitali! Benzer iki pozisyonun birini gol yaptı, diğerini auta attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan futbol resitali! Benzer iki pozisyonun birini gol yaptı, diğerini auta attı - Son Dakika
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