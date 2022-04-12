İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde öğrenci evine iftarda konuk oldu. İmamoğlu bu sefer de gençlerle halı saha maçında bir araya geldi. Eğlenceli anlara, İmamoğlu'nun performansı damga vurdu.
İmamoğlu'nun ileri bölgede oynadığı görülürken, girdiği pozisyonlar ise dikkat çekti. Kendisine gelen kolay topu ağlara gönderen İmamoğlu daha sonra ise zor bir pozisyondan yararlanamadı.
Paylaşılan videonun devamında İmamoğlu'nun sürekli boş alanlara kaçıp pas istediği görüldü. İmamoğlu maçı 1 gol 1 asistle tamamladı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'ndan futbol resitali! Benzer iki pozisyonun birini gol yaptı, diğerini auta attı - Son Dakika