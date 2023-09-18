İmamoğlu'ndan etkinliğe damga vuran hareket! El sıkıştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtardı - Son Dakika

İmamoğlu'ndan etkinliğe damga vuran hareket! El sıkıştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtardı

Son Güncelleme: 18.09.2023 17:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güreş organizasyonda dikkat çeken bir olay yaşandı. Güreşçiler kıyasıya mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu organizasyon görevlileriyle tokalaşmak üzere alana geldi. Tokalaştığı cazgırın güreşçilerin arasında kalacağını fark eden İmamoğlu kıvrak bir hareketle onu kendine doğru çekti.

1933'ten 1938 yılına kadar düzenlenen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından yapılmayan ve uzun bir aradan sonra ilk kez 2021'de gerçekleştirilen 3. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde, 64'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan er meydanına çıktı. Etkinliğe damga vuran olaysa İmamoğlu'nun el sıkıştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtarması oldu.

BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gününde başpehlivanlık güreşleri gerçekleştirildi.

İmamoğlu'nun hareketi etkinliğe damga vurdu! Tokalaştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtardı

GÜMÜŞALAN 3. KEZ BAŞPEHLİVAN UNVANINI KAZANDI

Finalde Abdullah Güngör'ü mağlup eden Hüseyin Gümüşalan, üçüncü kez başpehlivan unvanını elde etti. Final müsabakasının ardından Gümüşalan altın kemer ve kupasını, ikinci Abdullah Güngör ile yarışmanın üçüncüleri İsmail Koç ve Nedim Gürel madalya ve kupalarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı.

İmamoğlu'nun hareketi etkinliğe damga vurdu! Tokalaştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtardı

GÜREŞÇİLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTARDI

Etkinliğe damga vuran olay ise güreşçilerin kıyasıya mücadelesi sırasında organizasyon görevleriyle tokalaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun el sıkıştığı cazgırı güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtarması oldu.

İmamoğlu'nun hareketi etkinliğe damga vurdu! Tokalaştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtardı

"ATA SPORUNUN DAHA ÇOK SEVİLMESİNE VESİLE OLUYOR"

Öte yandan final öncesi konuşma yapan İmamoğlu, "83 yıl sonra tekrar İstanbul'da yağlı güreşlerimizi başlattık. Üçüncüsü bu yıl İstanbul'da hemşerilerimizle buluşuyor. Çocuklarımız, ailelerimiz izliyor. Ata sporunun daha çok sevilmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bize ait bu kültürümüzün, sporumuzun yaşaması ve yaşatılması adına emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun hareketi etkinliğe damga vurdu! Tokalaştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtardı

"HER BİRİSİNİ ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Cumhuriyet'in 100. yılında böylesi bir mücadelenin ayrı bir öneminin olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "O bakımdan buradaki güreşçilerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Ulugazi Yağlı Güreş buluşmasında çok özel bir mücadelenin içinde oldular. Her birisini alnından öpüyorum. Umut ediyorum ki büyük ve özel bir geleneğe dönüşecek ve yağlı güreşlerimizin dünyanın en güzel şehri İstanbul'dan da bütün dünyaya tanıtılacağı yılları hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan etkinliğe damga vuran hareket! El sıkıştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan etkinliğe damga vuran hareket! El sıkıştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtardı - Son Dakika
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