Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiası
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İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiası

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiasıyla ilgili, "Bu, nezaketten, saygıdan uzak bir anlayış.

İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiası, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiasıyla ilgili, "Bu, nezaketten, saygıdan uzak bir anlayış. Ne oluyor bize? Niye bu ayrıştırma? Neyin öfkesi bu? Büyükşehir belediye başkan adayının buradan geçmesine engel ne? Sonuçta belli bir süre de görev yapmış. Biz bu VIP'ten kimlerin de geçtiğini biliyoruz." dedi.
Torun, Ordu- Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "Sizin ve Ekrem İmamoğlu'nun hakaret ettiği yönünde iddialar var. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Torun, "Onlar kendilerine kılıf buluyor. Hakaret ettiysem ben ettim. Valinin devlet adamı olmadığını, tamamen rozetsiz AKP il başkanı olduğumu ifade ettim. Bunu söylüyorum zaten." şeklinde konuştu.
"Bu, nezaketten, saygıdan uzak bir anlayış. Ne oluyor bize? Niye bu ayrıştırma? Neyin öfkesi bu? Büyükşehir belediye başkan adayının buradan geçmesine engel ne? Sonuçta belli bir süre de görev yapmış. Biz bu VIP'ten kimlerin de geçtiğini biliyoruz." diyen Torun, şunları kaydetti:
"Vali, devlet adamlığına yakışmayan bir harekette bulundu. Şimdi buna bir kılıf aramak için uğraşıyorlar ama olan olmuştur. Çok üzgünüm. Ordu adına, Ordulular adına üzgünüm. Böyle bir vali ile çalışmaktan son derece mutsuzum. Asla bundan sonra Ordu Valisi Ordu'dan ayrılana kadar, o gidene kadar ben o VIP'i kullanmayacağım."
Torun VIP bölümünü kullanmayarak Ankara'ya gitti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:45 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Ordu, Torun, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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