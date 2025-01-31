İmamoğlu\'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi\'nin önünde ortalık karıştı

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Yabancılar Türkiye\'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verirken çok sayıda partili ve vatandaş da destek için Çağlayan'a gitti. CHP İstanbul İl Başkanlığı, İmamoğlu'nun ifadesi bittikten sonra Çağlayan'da toplanan yurttaşlara seslenebilmesi için alana otobüs getirmek istedi. Ancak polis ekiplerinin buna izin vermemesi üzerine ortalık bir anda karıştı.

"HAK, HUKUK, ADALET" SLOGANLARI

Çağlayan Adliyesi'nde sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İmamoğlu'na destek olmak isteyen çok sayıda vatandaş adliyenin önünde toplandı. Ekrem İmamoğlu'na destek için sabahın erken saatlerinde adliye önüne gelen vatandaşlar "Mustafa Kemal'ın askerleriyiz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

MEYDANA TOMA'LAR GETİRİLDİ

Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. Vatandaşlar ellerinde 'Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya da hiçbirimiz', "Turpun büyüğü sandıkta" yazılı dövizler taşıdı.

PARTİLİLER İLE POLİS ARASINDA OLAY ÇIKTI

İmamoğlu'nun ifadesi bittikten sonra Çağlayan'da toplanan yurttaşlara seslenebilmesi için alana otobüs getirmek isteyen partililer ile emniyet mensupları arasında gerginlik çıktı.