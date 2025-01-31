İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, İmamoğlu'nun ifadesi bittikten sonra Çağlayan'da toplanan yurttaşlara seslenebilmesi için alana otobüs getirmek istedi. Ancak polis ekiplerinin buna izin vermemesi üzerine ortalık karıştı. Olay sonrası gözaltına alınanlar var.

31.01.2025 11:29
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verirken çok sayıda partili ve vatandaş da destek için Çağlayan'a gitti. CHP İstanbul İl Başkanlığı, İmamoğlu'nun ifadesi bittikten sonra Çağlayan'da toplanan yurttaşlara seslenebilmesi için alana otobüs getirmek istedi. Ancak polis ekiplerinin buna izin vermemesi üzerine ortalık bir anda karıştı.

İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

"HAK, HUKUK, ADALET" SLOGANLARI

Çağlayan Adliyesi'nde sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İmamoğlu'na destek olmak isteyen çok sayıda vatandaş adliyenin önünde toplandı. Ekrem İmamoğlu'na destek için sabahın erken saatlerinde adliye önüne gelen vatandaşlar "Mustafa Kemal'ın askerleriyiz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

MEYDANA TOMA'LAR GETİRİLDİ

Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. Vatandaşlar ellerinde 'Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya da hiçbirimiz', "Turpun büyüğü sandıkta" yazılı dövizler taşıdı.

İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

PARTİLİLER İLE POLİS ARASINDA OLAY ÇIKTI

İmamoğlu'nun ifadesi bittikten sonra Çağlayan'da toplanan yurttaşlara seslenebilmesi için alana otobüs getirmek isteyen partililer ile emniyet mensupları arasında gerginlik çıktı.

İmamoğlu\'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi\'nin önünde ortalık karıştı

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Son Dakika Gündem İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (64)

  • Turgay Kayaoğlu:
    işi gücü ortalığı karıştırmak mikser imamoglu 318 1119 Yanıtla
  • Ateş:
    Show yapmayın.Mağduru oynamayın siz kimsiniz.Devlete Herşeyi söyleyeceksin edeceksin,sonra ajitasyon yapacaksın.Hadi ordan. 312 952 Yanıtla
  • Apple User:
    Bu ülke de yeter adaletsizlik var diye yalan söyleyip sonra o yalanın ardına saklanıp her türlü adaletsizliği yapanlar artık yeter . Atın hepsini içeri .! 239 712 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Savcıya, adalete "sen kimsin" demekle övünen bir belediye sorumlusunu göklere çıkaran bir milletimiz var. 213 560 Yanıtla
  • kaba osmanoğlu:
    tam bir mikser genetiği bozuk. işi gücü kaos çıkarmak. 203 483 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    Maalesef içinde bulunduğumuz durum ahirzaman alametleri haklı olanlara haksız gibi gösterip haksız olanların peşinden gidiyor insanlar İmamoğlu dava adamıdır vatansever bir vatan evladıdır 633 11 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Hak Hukuk ADALET..!!! 425 175 Yanıtla
  • muhitin paket:
    İşimiz gücümüz mağduriyet yaratıp Koltuk sağlamlaştırmak. Ağır ağdalı türk komedisi 141 381 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    HAK HUKUK ADALET 228 69 Yanıtla
  • Zubeyde Kamalak:
    ha gayret bir mağdurdan daha cb yapalım 120 88 Yanıtla
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