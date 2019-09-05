Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'nun "israf" dediği araçlar Yenikapı'ya getiriliyor
Son Dakika Dünya Haber

İmamoğlu'nun "israf" dediği araçlar Yenikapı'ya getiriliyor

3 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde sık sık dikat çektiği israf ve makam araçları konusunda harekete geçti. İBB tarafından ücreti ödenen yüzlerce araç İstanbul’da Yenikapı meydanına getirilmeye başlandı.

İmamoğlu'nun

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde sık sık dikat çektiği israf ve makam araçları konusunda harekete geçti. İBB tarafından ücreti ödenen yüzlerce araç İstanbul'da Yenikapı meydanına getirilmeye başlandı. Araçların toplanmaya başlamasıyla Yenikapı adeta araç sergisine dönüştü.


Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından toplanan araçların fotoğrafını paylaşarak şöyle yazdı: "Bu sadece ufacık bir başlangıç.. Araçların devamı halka yapılan ihanetlerin ise sonu geliyor. Rantı kollayanların karşısında halkı koruyan bir anlayış ve başkan İstanbul'a nefes aldırmaya devam ediyor."

Euronews.com'da Görüntüle

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Araç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenikapı'da sergilenen araçlar, iktidara yakın gazeteciyi isyan ettirdi
Akşener: erdoğan'ın, istanbul ve ankara'ya kayyum atayacağını düşünmüyorum AK Parti'den ihracı istenen Davutoğlu'nun toplantısında neler konuşuldu! İşte alınan kararlar Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'nun "israf" dediği araçlar Yenikapı'ya getiriliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]