İmamoğlu'nun "israf" dediği araçlar Yenikapı'ya getiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde sık sık dikat çektiği israf ve makam araçları konusunda harekete geçti. İBB tarafından ücreti ödenen yüzlerce araç İstanbul'da Yenikapı meydanına getirilmeye başlandı. Araçların toplanmaya başlamasıyla Yenikapı adeta araç sergisine dönüştü.



Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından toplanan araçların fotoğrafını paylaşarak şöyle yazdı: "Bu sadece ufacık bir başlangıç.. Araçların devamı halka yapılan ihanetlerin ise sonu geliyor. Rantı kollayanların karşısında halkı koruyan bir anlayış ve başkan İstanbul'a nefes aldırmaya devam ediyor."