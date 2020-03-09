İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ihtiyaç fazlası olarak nitelediği ve Yenikapı Miting Alanı'na çektirdiği araçları araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporunu açıkladı. CHP ve İYİ Partili üyelerin şerh düştüğü raporda "İhtiyaç fazlası olarak sergilenen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir" denildi.

İBB Meclisi'nde, "israf" araçları konusunu araştırmak üzere kurulan komisyon çalışmasını 5,5 ayda tamamladı. Komisyonun raporu İBB Meclisi'nin gündemine sunuldu. Raporun "Tespit ve Değerlendirme" başlığı altında özetle şöyle denildi:

"Başkanlık makamına sorduğumuz sorulara uzun bir süre cevap verilmemiştir. Mecliste konuyu dile getirmemiz neticesinden gecikmeli de olsa cevaben komisyonumuza gönderilen dosya herhangi bir üst yazı olmadan, imzasız ve kaşesiz olarak gönderilmiştir. İkazlarımız neticesinden yeniden düzenlenmiş, imzalanmış ve komisyonumuza ulaştırılmıştır. Bilgi almak amacıyla komisyonumuza davet ettiğimiz bürokratlar engellenmek istenmiş, komisyona gelen ve bilgi veren bürokratlar ise bir süre sonra görevden el çektirilmiştir. Bu ve benzeri durumlar nedeniyle komisyonumuza doğrudan bilgi akışı kısıtlanmıştır"

Müdürlüklerden gelen cevapların doğrudan komisyona ulaştırılması konusunda yapılan başvurulara bir cevap verilmediği vurgulanan raporda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tasarruf Tedbirleri kapsamındaki genelge doğrultusunda İBB'nin de araç iadeleri yaptığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Raporda daha sonra şöyle denildi:

"08.09.2019 tarihinde Yenikapı'daki Miting alanına 731 adet aracın getirildiği belirlenmiş olup komisyonumuzca tespit edilen noktalar;

Destek Hizmetleri Müdürü'nün 24.12.2019 tarihinde komisyonumuza verdiği beyanında, bankaların promosyon araç olarak tahsis ettiği ve kiralık olmayan araçların da alana götürülmüş olduğunu ifade etmiştir. Bedelsiz olarak kuruma tahsis edilen bu ve benzeri araçların israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir. İdare tarafından iletilen yazılarda alana çekilen 120 adet aracın müteahhit firmalar tarafından bedelsiz olarak iş denetim kapsamında tahsis edilen ve kiralık olmayan araçlar olduğu belirtilmiştir. İhale şartnameleri kapsamında iş denetiminin sağlanması için kuruma bedelsiz ve iş süresince tahsis edilen bu araçlar için herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

ARAÇLARIN MAKAM ARACI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yenikapı'ya çekilen, müteahhit ve promosyon ürünü dışındaki araçların müdürlükler tarafından gönderilen yazılarda da belirtildiği gibi itfaiye, otobüs, kamyon, evde sağlık hizmeti, zabıta hizmetleri gibi belediye hizmetlerinde kullanılan araçların hizmet aracı olduğu, makam aracı olmadığı tespit edilmiştir. Yenikapı'ya götürülen araçlardan bir kısmının belediyenin öz malı olan resmi araçlar olduğu tespit edilmiştir. Yenikapı'ya gönderilen araçlardan bir kısmının, alana gönderildikten sonra hizmet ihtiyacına binaen geri çekildiği, ilgili müdürlükler tarafından bir süre daha kullanıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.

İlgili birimlerden gelen cevabi yazılarda toplam 36 adet aracın, makam aracı olduğu ifade edilmiştir. Ancak yapılan incelemede bu araçların Müdürlük hizmetine tahsis edilen ve aktif olarak müdür yardımcısı ve şef pozisyonlarında görev yapan personelin kullandığı hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir. Hizmet kalitesi ve çalışma verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılan bu uygulamanın israf olarak görülmesinin uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

"ARAÇLARIN 23 HAZİRAN SEÇİMLERİ SONRASI NEDEN KİRALANDIĞI ANLAŞILAMADI"

08.09.2019 tarihinde Yenikapı'ya gönderilen araçların bir kısmının 24 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılan araç kiralama ihaleleri ile kurumlara alındığı ve sonra ihtiyaç fazlası gibi gösterilerek alana gönderildiği tespit edilmiştir. İhtiyaç fazlası gibi görülüp alana gönderilen bu araçların 23 Haziran seçimleri sonrası neden kiralandığı anlaşılamamıştır. Destek Hizmetleri Müdürü'nün 24.12.2019 tarihli komisyonumuza verdiği beyanında, Yenikapı'ya gönderilip iade edilen araçlardan sonra ilgili birimlerden yoğun bir şekilde araç talepleri geldiği ve bu taleplerin karşılanamadığı ifade edilmiştir. Komisyonumuzca araç ihtiyacı olan bir kurumda ihtiyaç fazlası denilip araçların Yenikapı'ya gönderilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir. 24 Haziran sonrası yapılan araç kiralama ihalelerinde önceki dönemlere göre ciddi fiyat farklılıkları tespit edilmiştir"

KOMİSYONUN GÖRÜŞÜ

Sonuç olarak komisyonumuzca yapılan araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 08.09.2019 tarihinde Yenikapı Miting alanına gönderilen araçların bir kısmının ihale kapsamında bedelsiz olarak tahsis edilen müteahhit firmalara ait araçlar olduğu, bir kısmının zaten İBB'nin öz malı olduğu, geri kalan kısmının ise İBB'nin çeşitli işlerinde kullanılan hizmet aracı olduğu belirlenmiştir.

Hizmet amaçlı olarak kullanılan bu araçların israf olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte beyan edilmesi komisyonumuzca doğru almadığı kanaatine varılmıştır. Komisyonumuzca edinilen bu bilgiler ışığında yukarıda da belirtildiği üzere Yenikapı Meydanı'na, ihtiyaç fazlası olarak götürülen araçların makam araçları olmadığı, hizmet araçları olduğu tespit edilmiştir"