Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma
Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma

İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma

7 saat önce

Beylikdüzü'nde, trafikte tartıştıkları başka bir araç sürücüsüne müdahale ettikleri iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, emniyette ifade verdi.

İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma, System.String[]

Beylikdüzü'nde, trafikte tartıştıkları başka bir araç sürücüsüne müdahale ettikleri iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, emniyette ifade verdi.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu'nun koruma ekibinde yer alan biri polis iki güvenlik görevlisi ile Beylikdüzü'nde seyir halindeyken başka bir araçta bulunan S.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.A'nın kullandığı otomobilin aynası diğer aracın aynasına çarptı.

Bunun üzerine Gürpınar Mahallesi'nde eşinin de içinde bulunduğu aracı durduran S.A. ile güvenlik görevlilerinin tartışması burada devam etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

S.A. ile diğer iki güvenlik güvenlik görevlisi, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliğinde ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı.

Taraflar emniyetteki ifadesinde, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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