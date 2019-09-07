Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'nun kültür sanat için yol haritası ve İstanbullu müzisyenlerin beklentileri
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İmamoğlu'nun kültür sanat için yol haritası ve İstanbullu müzisyenlerin beklentileri

12 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kültür-sanata bakış açısını ve projelerini, İstanbullu müzisyenler ise yeni yönetime dair beklentilerini euronews Türkçe'ye anlattı.

İmamoğlu'nun kültür sanat için yol haritası ve İstanbullu müzisyenlerin beklentileri, System.String[]

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde kültür-sanat alanında verdiği vaatlerle dikkat çekti. İmamoğlu kültür-sanata bakış açısını ve projelerini, İstanbullu müzisyenler ise yeni yönetime dair beklentilerini euronews Türkçe'ye anlattı.


Müziğin hemen hemen her türünü sevdiğini söyleyerek söze başlayan Ekrem İmamoğlu, yerel zenginliği ön planda tutan kültür-sanat çalışmalarını anlatırken öncelikle Beylikdüzü'nün gelenekselleşen konserlerinden bahsediyor. Klasik müzik, caz ve Türk sanat müziği konserleri olmak üzere günümüze dek binlerce kişiyi müzikle buluşturan İmamoğlu, açılan kültür sanat merkezinde de her ay iki konser düzenlemesinin yanı sıra Beylikdüzü Gençlik Orkestrası'nın kurulmasına öncülük ederek şehrin müzik hayatına önemli katkılarda bulunmuştu.

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Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, İstanbul, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:45 
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