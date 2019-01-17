Son Dakika Haberleri: İmamoğlu'nun Vatandaşla İlginç Bir Diyaloğu Daha Ortaya Çıktı

İmamoğlu'nun Vatandaşla İlginç Bir Diyaloğu Daha Ortaya Çıktı

1 saat önce

İmamoğlu'nun vatandaşla ilginç bir diyaloğu daha ortaya çıktı CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'ndan ilginç istek "Bu sizin partinizde olan üslup durumunu, sizin üslubunuza sokarlarsa çok memnun oluruz"İSTANBUL - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı...

İmamoğlu'nun vatandaşla ilginç bir diyaloğu daha ortaya çıktı
CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'ndan ilginç istek
"Bu sizin partinizde olan üslup durumunu, sizin üslubunuza sokarlarsa çok memnun oluruz"

İSTANBUL - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği halk pazarında bir kadınla olan diyaloğu kameralara yansımıştı. İlginç bir diyaloğu daha ortaya çıkan İmamoğlu'ndan vatandaşın ilginç üslup isteği gülümsetti.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli'de bir halk pazarında 60 yaşındaki Mehruze Keleş ile olan diyaloğu gündeme oturmuştu. O diyaloğun ardından çalışmalarına devam eden İmamoğlu, oy istediği vatandaşın ilginç tepkisiyle karşılaştı.
İmamoğlu'yla konuşan bir vatandaş, "Bu sizin partinizde olan üslup durumunu, sizin üslubunuza sokarlarsa çok memnun oluruz. Vatandaşlara hakaret etmeyecekleri şekilde" dedi. Bunun üzerine vatandaşa nereli olduğunu soran İmamoğlu, Erzurumluyum cevabını alınca vatandaşa birlikte Cağ Kebabı yeme teklifinde bulundu. Erzurumlu olduğunu söyleyen vatandaş ise "Ben size oy vermeyeceğim AK Partiliyim, Recep Tayyip Erdoğan'ı tutuyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:06 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Genel
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