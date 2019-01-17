İmamoğlu'nun Vatandaşla İlginç Bir Diyaloğu Daha Ortaya Çıktı
1 saat önce
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir vatandaş arasında geçen ilginç diyalog gülümsetti.
CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
ile bir vatandaş arasında geçen ilginç diyalog gülümsetti. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli
'de bir halk pazarında 60 yaşındaki Mehruze Keleş ile olan diyaloğu gündeme oturmuştu. O diyaloğun ardından çalışmalarına devam eden İmamoğlu, oy istediği vatandaşın ilginç tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu'yla konuşan bir vatandaş, "Bu sizin partinizde olan üslup durumunu, sizin üslubunuza sokarlarsa çok memnun oluruz. Vatandaşlara hakaret etmeyecekleri şekilde" dedi. Bunun üzerine vatandaşa nereli olduğunu soran İmamoğlu, Erzurumluyum cevabını alınca vatandaşa birlikte Cağ Kebabı yeme teklifinde bulundu. Erzurumlu olduğunu söyleyen vatandaş ise "Ben size oy vermeyeceğim AK Partiliyim, Recep Tayyip Erdoğan
'ı tutuyorum" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:11 Kaynak: İHA
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