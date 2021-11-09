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Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaretten yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaretten yargılanmasına başlandı

09.11.2021 10:51
Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaretten yargılanmasına başlandı

31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına başlandı. İmamoğlu mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmedi. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan İBB Başkanlığı seçiminin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Avukatı Kemal Polat salonda hazır bulundu.

"YSK ÜYELERİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR BEYANI YOKTUR"

Duruşmada söz alan İmamoğlu'nun avukatı Polat, "Müvekkilim yapmış olduğu Belediye Başkanlığı görevi nedeniyle program değişikliği sebebiyle duruşmada hazır olamadı. Mahkemenin uygun görmesi halinde celse arasında gelecek duruşmada veya talimatla savunması alınabilir. Müvekkilimin savunması alındıktan sonra esas hakkında savunma yapacağım. Anayasa Mahkemesi kararları ve Yargıtay içtihatleri doğrultusunda suçun unsurları oluşmadığını düşünüyoruz. Matufiyet şartı oluşmamıştır. YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyanı yoktur. Sanığın yokluğunda beraat kararı verilebileceğinden beraat kararı verilmesini aksi halde savunmasının tespitini talep ederiz" dedi.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ALINACAK

Mahkeme ara kararında, sanık Ekrem İmamoğlu'nun ifa etmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini dikkate alarak sunduğu mazeret dilekçesinin kabulüne karar verdi. İmamoğlu'nun ifadesinin alınması için duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı ve açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu anlatıldı. İmamoğlu'nun basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında, YSK üyelerine yönelik alenen hakaret içeren ifade kullandığı vurgulandı. Söz konusu ifadenin kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 üyeye yönelik "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaretten yargılanmasına başlandı

Yüksek Seçim Kurulu, Ekrem İmamoğlu, Hakaret, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaretten yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaretten yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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