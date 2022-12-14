Hapis cezası alan İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı mümkün mü? Ünlü hukukçu yanıtladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçundan yargılandığı davada karar çıktı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Karar hakkında ilk kez konuşan İmamoğlu, "Halkın verdiği yetkiyi birkaç kişi alamaz, mücadelemiz daha güçlü başlıyor" dedi.

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Kararın ardından herkes İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığının önünde engel olup olmadığını merak eder oldu. NTV canlı yayınında hukukçu Rezan Epözdemir, konu hakkında merak edilenleri anlattı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI MÜMKÜN MÜ?"

"Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı mümkün müdür? Önünde bir engel var mıdır?" sorusuna yanıt veren Epözdemir, "Normal koşullarda 6 ayda İstinaf ve Yargıtay süreci yetişmez. İstinaf Mahkemesi bu kararı kaldırabilir, beraat ya da adli para ceza verebilir. Sonrasında Yargıtay da kararı bozabilir." dedi.

"HUKUK DEVLETİNDE BU BÖYLE OLUR"

Epözdemir sözlerine şöyle devam etti: Olumsuz senaryoya bakalım. Kararlar diyelim ki İstinaf ve Yargıtay sürecinden geçti ve ceza verildi. Ortalama Türkiye eşiğinde 1,5-2 yıl süreçten bahsediyoruz. Ancak burada kişiye özel yargılama olur mu? Olmaz mı? 6 aylık süreçte yetiştirilmeye çalışılır mı? Bilemiyoruz. Bizler hukukçu olarak bu sürecin 1,5-2 yıldan önce çözülmeyeceği kanaatindeyiz. Hukuk devletinde bu böyle olur."