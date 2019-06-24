İmamoğlu'nun zaferi Torbalı'da mehteranla kutlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından kazanılmasının ardından, bu seçim zaferi İzmir'in Torbalı ilçesinde mehter takımıyla kutlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından kazanılmasının ardından, bu seçim zaferi İzmir'in Torbalı ilçesinde mehter takımıyla kutlandı.



23 Haziran 2019 seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun zaferi Torbalı'da da coşkuyla kutlandı. İlk olarak Torbalı Belediyesi önünde havai fişeklerin atılmasıyla başlayan kutlamalarda renkli görüntüler oluştu. Görsel şovun yanında bir araya gelen vatandaşlar, 'Başkan Ekrem İmamoğlu' sloganlarıyla doyasıya bir kutlama yaparken, kentin sokakları da Torbalı Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle renklendi. Mehter takımı, İmamoğlu için şarkılar söyleyip görsel şova imza attı. Torbalı'da yaşayan ilçe sakinleri balkonlardan ve kaldırımlardan alkışlarla mehter takımına destek oldu.



CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul'un Ataşehir ilçesinde görevlendirilen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur da "İstanbul'da her şey çok güzel oldu artık Türkiye'de de her şey çok güzel olacak. Siyaseti; kimseyi ötekileştirmeden, aynı bayrak altında ekonomiye dayalı, kendi makamlarımızın değil milletin çıkarlarını düşünerek yapmalıyız. Ülke siyasetinin gündemini 3-5 yazar-çizer değil milletin çıkarları belirlemelidir. Türkiye'nin 80'li yıllarda kutuplaşmadan dolayı neler çektiği ortadadır. Sen-ben değil artık biz demeliyiz" dedi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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