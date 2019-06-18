İmamoğlu oğlunun mezuniyet törenine katıldı
49 dakika önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortaokuldan mezun olan ortanca çocuğu Semih'in mezuniyet törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:36 Kaynak: DHA
CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, ortaokuldan mezun olan ortanca çocuğu Semih'in mezuniyet törenine katıldı. Törende duygusal anlar yaşayan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, göz yaşlarına hakim olamadı.
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