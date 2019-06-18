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İMAMOĞLU OĞLUNUN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortaokuldan mezun olan ortanca çocuğu Semih'in mezuniyet törenine katıldı.

İMAMOĞLU OĞLUNUN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI, System.String[]

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortaokuldan mezun olan ortanca çocuğu Semih'in mezuniyet törenine katıldı. Törende duygusal anlar yaşayan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, göz yaşlarına hakim olamadı. 

Görüntü Dökümü:
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-Mezuniyet töreninden görüntüler
-İmamoğlu'nun kısa konuşması


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, İmamoğlu, Güncel
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